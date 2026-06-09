無人機國家隊將成軍 何欣純：台中升級為智慧製造新核心

立法委員何欣純(左)9日陪同總統賴清德(中)參加「台灣卓越無人機海外商機聯盟大會師－共築全球戰略版圖」活動。(記者廖耀東攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市長候選人、立法委員何欣純今(9)日在「台灣卓越無人機海外商機聯盟大會師－共築全球戰略版圖」活動，與總統賴清德、漢翔公司董事長曹進平及無人機產業界代表共同交流。何欣純表示，台中擁有精密機械、工具機、航太、智慧製造與資通訊等完整供應鏈，無人機產業攸關國防自主供應鏈是基礎工業、中小微企業轉型升級的重要機會。

賴清德表示，將不同區域、領域專才，集合起來成為一個國家隊，而行政院編列442億元經費提出國家無人機產業發展計畫。何欣純指出，總統提到2025年台灣無人機外銷已達29億元，目標在2030年達到400億元產值，台中很多廠商過去就在航太、精密加工、零組件製造與系統整合領域積累多年實務經驗，若政府資源更精準投入，讓台中企業進入無人機國際供應鏈，就能讓在地產業升級、創造就業，也帶動市民生活更好。

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何欣純表示，過去有人形容機器人產業是「大腦在台北、身體在台中」，但台中的企圖心不應只做身體，也要做頭腦，無人機產業同樣如此，台中不能只是製造基地，更要成為研發、測試、製造、整合與國際商務布局的重要新核心，讓軟硬體整合都能在台中實現。未來她會持續爭取中央在台中設置無人機智慧製造中心，並串聯產官學研資源，讓台中成為台灣無人機產業鏈中最關鍵的智慧製造基地。

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