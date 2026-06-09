無人機國家隊成軍 賴清德：台灣要成亞太中心

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總統賴清德9日出席「台灣卓越無人機海外商機聯盟大會師」，參觀台灣無人機產業。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍／台中報導

總統賴清德九日至台中市漢翔公司出席「台灣卓越無人機海外商機聯盟大會師」，他表示，行政院編列四百四十二億元補助，經濟部將無人機各領域專才組成國家隊，盼強化國防自主，讓台灣成為全球無人機發展的亞太中心。推動無人機產業是國家的重大政策，立法院把無人機發展經費全部刪除，令人意外，他不會放棄，希望大家一起繼續努力。

九日活動有台灣航空與無人機相關產業代表，漢翔公司董事長曹進平等人出席，廠商也展示台灣無人機產業的生產實力。

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賴總統致詞表示，推動無人機產業是國家的重大政策，期望台灣的無人機產業成為全球無人機發展的亞太中心。無人機不只強化國防力量，也能夠發揮嚇阻的效果，維護台海和平穩定的現狀。

賴清德舉例，從中東戰爭或俄烏戰爭，可以看到不對稱戰力是非常重要的戰略，無人機是核心武器。讓台灣的無人機產業茁壯，對國家安全、對亞太的和平穩定，是莫大的幫助。

賴清德說，台中是台灣工具機的重鎮，再加上資通訊、電子零組件，還有半導體，甚至複合材料，能夠在無人機領域裡面發光發熱，這對台灣的經濟發展是會有很大的貢獻。

賴總統說，經濟部籌組無人機卓越海外商機大聯盟，把不同區域、領域專才，集合起來成為一個國家隊。行政院總共編列四百四十二億元經費，提出國家無人機產業發展計畫支持。他責成行政院副院長鄭麗君帶領鬆綁法規，甚至建置適合無人機發展的法令基礎。另外，透過台美的合作，讓台灣已經成為美國境外第一個認證機構，生產的無人機，不必再送去美國或其他地方做驗證，在台灣驗證通過就可以外銷。

賴清德說，他對產業與率領的政府充滿信心，但無人機產業發展經費與總預算沒有辦法得到立法院的支持，政黨的競爭難免，但不能夠犧牲國家的利益、影響大眾、產業發展與國家安全，他呼籲，大家一起努力，他絕對不會放棄，因為這對國家來講太重要了。「希望大家跟我一起繼續努力，讓預算能夠盡速通過，讓我們的產業能夠盡速蓬勃發展」。

賴清德表示，過去即便民進黨執政的時候朝小野大，也從來沒有發生今年立法院的這種情況。政黨政治競爭難免，但是反對有一個界線。立法院竟然把無人機發展經費全部刪除，只通過七千八百億元軍事採購，令人非常意外。他希望大家一起繼續努力，讓預算能夠盡速通過，讓產業能夠盡速蓬勃發展，共逐全球無人機產業的大海。