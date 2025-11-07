無人機大量採購引發關注 馬文君質詢採購邏輯和決策程序

立法院外交國防委員會審查國防部預算案，國民黨籍委員馬文君就國軍大規模無人機採購計畫進行質詢，直指採購流程違反基本原則，決策邏輯存在重大問題。

馬文君指出，國防部近年無人機採購規模不斷擴大。她列舉數據：113年至117年間採購3200多架商規無人機，經費高達568億；114年又向美軍採購千餘架，決標金額約53億；115至116年更計畫採購5萬架，預算上看500億。她質詢：「為什麼短期內要編這麼大的預算？」

馬文君強調，正常採購程序應該是「先有編制再決定買多少」，但國防部卻是「先買再想怎麼用」。她質詢國防部編制是否已完成，得到的回答竟是「有初步的有個概念」。她直言：「你們自己都必須知道要建制到多大規模啊！」

馬文君進一步指出分類混亂問題。她質詢小型無人機到底是裝備還是彈藥，國防部先說「消耗品」，後改口「彈藥」，堅貞型則說「是裝備」。她批評：「同一個預算裡有的是彈藥有的是裝備，配比是怎樣的都不清楚。」

關於技術風險，馬文君引用俄烏戰爭經驗警示。她指出，無人機如同科技產品，容易被干擾而失效，俄烏戰場每月消耗18萬架以上。她質問國防部：「一次買50000架，5年前的規格在5年後才拿到，到時候規格就過時了，還能用嗎？」

馬文君並質疑決策程序。她指出，國防部未與美方充分評估就決定採購規模，且沒有完整的作戰需求評估和編制計畫就開始採購。她強調，台灣月需求幾架、編制內要配幾架、儲備要存幾架都沒有清楚定數。

馬文君最後質問：「到底要因應什麼樣的戰場環境，要提升什麼樣的作戰能力？這需要做準備。」她呼籲國防部必須做好基礎規劃工作，不能邊採購邊計畫。

