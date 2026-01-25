無人機大隊官兵領無戰鬥加給？ 徐巧芯：應做好配套

針對國軍目前籌組中的無人機大隊，官兵是否可領戰鬥加給，國民黨立委徐巧芯表示，將要求國防部做好完整的配套，以便未來在運用跟作戰上發揮戰力。

徐巧芯。(圖/中天新聞)

徐巧芯今（25）日上午前往台北信義區發春聯、紅包袋，她在受訪時表示，有關國軍正在籌組的無人機大隊到底有沒有戰鬥加給一事，國防部長顧立雄應該要儘快給出清楚的回答，因為國軍的戰鬥加給被分成好多個階段進行。

徐巧芯說，大家從新聞媒體上看到，接下來特別預算還要買20萬架無人機，再加上現在其實也已經買了非常多數量的無人機。無人機的數量這麼多，但現在無人機大隊整體的編組都還沒有完成，而編組完成後應該要有的戰鬥加給，似乎也都還沒有。

國軍正積極建立無人機戰力。(圖/軍聞社)

徐巧芯指出，包含她先前揭露的，國軍官兵去上無人機的課程竟然要自費，這一連串的過程都讓大家看到，要籌組無人機大隊一定是我國的趨勢跟方向，可是國防部在還沒有做好全套的配套措施時，就開始在各部隊裡面招人、抓人，其實這對於軍人來說是相當的委屈。

徐巧芯強調，為了要建構充足而且專業的無人機大隊，請國防部儘快把戰鬥加給安排上，把整體的規劃做好，才能夠擁有一個好的無人機大隊。未來我國籌獲新的無人機時，才能讓他們在整體的運用跟作戰上面發揮戰力。她說，在禮拜一（26日）會再一次詢問顧部長，這方面要什麼時候才能做好完善的準備工作。

