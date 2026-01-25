無人機大隊官兵領無戰鬥加給？ 徐巧芯：應做好配套
針對國軍目前籌組中的無人機大隊，官兵是否可領戰鬥加給，國民黨立委徐巧芯表示，將要求國防部做好完整的配套，以便未來在運用跟作戰上發揮戰力。
徐巧芯今（25）日上午前往台北信義區發春聯、紅包袋，她在受訪時表示，有關國軍正在籌組的無人機大隊到底有沒有戰鬥加給一事，國防部長顧立雄應該要儘快給出清楚的回答，因為國軍的戰鬥加給被分成好多個階段進行。
徐巧芯說，大家從新聞媒體上看到，接下來特別預算還要買20萬架無人機，再加上現在其實也已經買了非常多數量的無人機。無人機的數量這麼多，但現在無人機大隊整體的編組都還沒有完成，而編組完成後應該要有的戰鬥加給，似乎也都還沒有。
徐巧芯指出，包含她先前揭露的，國軍官兵去上無人機的課程竟然要自費，這一連串的過程都讓大家看到，要籌組無人機大隊一定是我國的趨勢跟方向，可是國防部在還沒有做好全套的配套措施時，就開始在各部隊裡面招人、抓人，其實這對於軍人來說是相當的委屈。
徐巧芯強調，為了要建構充足而且專業的無人機大隊，請國防部儘快把戰鬥加給安排上，把整體的規劃做好，才能夠擁有一個好的無人機大隊。未來我國籌獲新的無人機時，才能讓他們在整體的運用跟作戰上面發揮戰力。她說，在禮拜一（26日）會再一次詢問顧部長，這方面要什麼時候才能做好完善的準備工作。
延伸閱讀
川普反對中加合作揚言對加徵「100%關稅」 陸外交部回應了
台東鳳梨釋迦「外銷量、價格暴跌」 農糧署4規劃救價
美對台關稅為何降至15%？ 楊金龍認同「國安思考大過貿易逆差」
其他人也在看
北捷宣導別用行動電源 柯文哲：禁用不可能！應提高產品安全性
為維護公共運輸工具安全，北捷宣導乘客進站後「請勿使用行動電源」，更強調若因自燃起火等造成損失，將向乘客求償，引發質疑聲浪。前台北市長、民眾黨前主席柯文哲今天（1/25）受訪表示，要禁止使用不太可能，應該反而是經濟部，要提高行動電源的安全性。太報 ・ 1 天前 ・ 2則留言
任期倒數 黃國昌預告明公布軍購特別條例
[NOWnews今日新聞]民眾黨今（25）日於高雄舉辦青年論壇，前主席柯文哲與現任主席黃國昌再度同框，黃國昌被問及立委任期倒數，他表示其實自己沒有什麼感覺，只是希望因為他的存在，讓台灣更進步，更預告明...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 1則留言
新竹市長選戰綠營人選未明 林志潔：一定提最強人選
新竹市長選情備受關注，陽明交大特聘教授林志潔被認為最有可能代表綠營參戰，她成立的潔伴同行協會25日舉辦第3次民主營隊。被問到綠營新竹市長人選，林志潔表示，黨中央會針對竹竹苗通盤考量，請大家再給一點時間，一定會提出最強的人選。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
要顧立雄為軍人追討戰鬥加給 徐巧芯：欠錢沒有在欠過年的
國民黨立委徐巧芯近日爆料，國軍去年籌組的無人機大隊，原先對官兵承諾是第一類戰鬥部隊，但從9月成軍以來，卻以「行政院尚未核定無人機戰鬥加給」為由，始終沒有給付戰鬥加給。徐巧芯今（26）日在立法院當面向國防部長顧立雄請託，希望能夠在過年前將這些戰鬥加給還給軍人。中天新聞網 ・ 14 小時前 ・ 1則留言
金門馬逾千中國跑者參賽 邱垂正：跑出兩岸和平繁榮
（中央社記者吳玟嶸金門25日電）金門馬今年逾千中國大陸跑者參賽，就明年20週年是否擴大邀中國跑者，陸委會主委邱垂正說，只要為和平而跑，跑出兩岸和平繁榮健康有序，「包括兩岸大家一起來共襄盛舉」。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
大安警查獲跨境詐欺車手集團 拘捕現行犯3人到案
【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市大安分局敦化南路派出所持續強化轄區防制詐欺犯罪作為，於115年1月14日下午 […]民眾日報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
農曆新年將至新人忙拜票 徐巧芯帶藍營新秀發春聯祝「馬上幸福」
農曆新年將至，但年底適逢2026縣市九合一選舉，各黨有意角逐地方民代的新人都積極拜票爭取支持。國民黨立委徐巧芯今早（25日）帶信義區市議員參選新人李明璇、滿志剛、李煥中等人一起發春聯造勢。民眾黨前主席柯文哲、陳佩琪夫婦今早各自在北南兩地帶新人打拚；至於民進黨高嘉瑜，下午也將採取行動，爭取認同。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
加採購F-35戰機有變數 瑞典拋「獅鷲」加「全球之眼」方案喊「選我」
加拿大對於是否採購88架F-35戰機有所疑慮，甚至牽動美、加兩國關係發展。與此同時，瑞典藉機向加拿大招手，瑞典軍工大廠紳寶（Saab）近日向加拿大政府正式提案，推薦加國採購72架JAS-39E/F「獅鷲」（Gripen）戰機，搭配6架「全球之眼」（GlobalEye）預警機，進而建構加拿大空軍未來空自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
國軍戰鬥加給卡在立院？徐巧芯闢謠：國防部錢別欠過年
國防部去年成立無人機部隊，上週公布將採購20萬架無人機，無人機部隊發展引國人關注。藍委徐巧芯質疑，有國軍弟兄投訴詢問戰鬥加給沒發，得到答案卻是「因為國防預算被立法院卡住」，她強調立院已追加預算編列59億元，錢都壓在國防部，這樣說得過去嗎？中時新聞網 ・ 12 小時前 ・ 5則留言
北京市第16屆人民代表大會第四次會議（2） (圖)
北京市第16屆人民代表大會第四次會議25日在北京會議中心舉行，由北京市市長殷勇做政府工作報告。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
後龍農會慶農民節 新研發米餅驚豔全場
【互傳媒／記者 林學均／苗栗 報導】後龍鎮農會24日舉行農民節慶祝活動暨特色米餅發表會，縣長鍾東錦與立委陳超明互傳媒 ・ 1 天前 ・ 發表留言
軍購特別條例預算 民眾黨團26日說明自有版本
立法院在野黨團上週五(23日)再度動用人數優勢，再度封殺行政院版本的8年新台幣1.25兆元軍購特別條例草案付委審查。民眾黨主席黃國昌今天(25日)與創黨主席柯文哲出席高雄市議員林于凱主辦的青年論壇，黃國昌受訪時也表示，將於26日對外說明，民眾黨團針對軍購特別條例所提出的黨團版本。 為強化自我防衛能力，行政院會去年11月27日通過預算規模8年1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案送立院審議，藍白在12月2日程序委員會首度封殺，無法排入院會報告事項議程後，國民黨團和民眾黨團也以要求軍人加薪編入總預算為由，多次封殺該案排入院會議程。 立法院23日表決確認議事日程，國民黨團和民眾黨團再度動用人數優勢，在會中否決民進黨團提議的議事日程草案報告事項及質詢事項，再度封殺8年新台幣1.25兆元軍購特別條例草案付委審查。 民眾黨主席黃國昌25日與創黨主席柯文哲出席高雄市議員林于凱主辦的青年論壇，在受訪過程中，柯文哲還特別提醒黃國昌，有關民眾黨團將推出自有的軍購特別條例預算版本，黃國昌也進一步說明。黃國昌說：『(柯文哲：那個軍購案也是應該明天或後天要推出的吧。)對，那個軍購特別條例的中央廣播電台 ・ 1 天前 ・ 發表留言
解放軍將領才大震動！5軍機、8軍艦又擾台 空飄氣球越海峽中線
國防部今（26）日公布最新台海周邊、空域動態，自昨日上午6時至今日上午6時止，偵獲對岸解放軍在台海周邊多項動態，包括軍機、軍艦和空飄氣球活動等，相關狀況均已全程掌握，並適切應處。中天新聞網 ・ 14 小時前 ・ 1則留言
無人機部隊戰鬥加給跳票？ 徐巧芯：對軍人相當委屈
國防部於去（2025）年11月13日在立法院表示，無人機部隊就是戰鬥部隊轉型而來，已報請行政院研擬戰鬥部隊加給。不過有官兵爆料，當初說好的無人機是第一類戰鬥部隊，現在跟大家說：「行政院尚未核定無人機戰鬥加給」，應該是新型詐騙手法吧？對此，國民黨立委徐巧芯指出，這對軍人來說相當委屈，呼籲國防部應該盡快給出清楚的回答。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
習「斬首式」清算！秦城監獄塞滿解放軍高層 張又俠遭爆向美洩漏核機密
中國國家主席習近平對解放軍展開史無前例大清洗，連其親信、中央軍委副主席張又俠也遭清算。據《華爾街日報》獨家報導，張又俠被指控向美國洩露中國核武器計畫資訊、收受賄賂協助李尚福晉升國防部長，並涉嫌結成「政治團伙」。此次整肅被視為毛澤東時代以來最激進，導致解放軍高層支離破碎，原有六名軍委如今僅剩一人。分析指出，清洗行動旨在強化習近平對軍隊的絕對控制，清除統一台灣的障礙，但也恐削弱解放軍作戰效能，短期內降低對台軍事行動的可能性，並對戰備能力造成衝擊。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 2則留言
工讀妹抽到尾牙最大獎！老闆見她喊1句怒了 全場吵翻：不會做人
不少公司會在農曆年前舉辦尾牙活動，不少人最期待的就是抽獎環節，但常常是幾家歡樂幾家愁。日前還有上班族透露，工讀生抽到最大獎，結果卻在群組詢問「有沒有人想要換？」老闆看到後生氣表示，之後要更換尾牙獎品。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 542則留言
中國恐爆內戰！專家驚曝「習近平動張又俠上當了」 揭2大幕後黑手
中共軍方高層近來接連遭到整肅，包括中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，因中共高層認為他們涉「嚴重違紀違法」遭立案調查，「太子黨」落馬引發熱議。總體經濟學家吳嘉隆透露，支持張又俠的兵力正在向北京推進，中國有可能爆發內戰，並直指「習近平動張又俠，有可能是上當了」點名兩大幕後黑手。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 28則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 18 小時前 ・ 7則留言
霍諾德攀101已經夠瘋 執行團隊揭秘「台灣夠敢」背後原因
美國「攀岩傳奇」艾力克斯霍諾德攀上台北101後，真正緊張到手心冒汗的，其實還有一整支在地面、空中、樓層間「狂奔」的執行團隊；團隊首度鬆口，揭開這場全球直播背後「比攀爬還瘋狂」的內幕。執行製作詹姆士史密斯（James Smith）在記者會上一開口就直說：「這真的不是一個簡單任務。」透露從去年3月首度來自由時報 ・ 1 天前 ・ 79則留言
Lulu、陳漢典婚宴半個演藝圈都到了 愛雅挺8個月大孕肚給「好孕秘訣」
【緯來新聞網】陳漢典、Lulu今（25日）在東方文華辦婚宴，席開70桌，賓客來了650人，相當盛大，緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 4則留言