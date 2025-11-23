無人機夯 外銷出口年增11.4倍
隨技術創新與應用日益多元，無人機市場快速擴張，烏俄戰爭更進一步凸顯無人機在軍民兩用上的價值，財政部統計，今年前10月我國無人機出口金額達5475萬美元，不僅較民國113年全年的441萬美元大幅成長11.4倍，也緊追全球第10大出口國拉脫維亞的6000萬美元之後。
財政部表示，無人機其低成本與靈活運用特性，不僅能用於個人娛樂、影像拍攝、智慧農業等領域，也是建構國防不對稱戰力的重要工具。113年全球無人機出口金額已經達到58.2億美元，年增36.1％，顯見無人機仍是高速成長的產業。
就全球來看，大陸憑藉政策支持、技術與價格優勢，為全球最大出口國，出口額21.6億美元，占全球37.2％穩居龍頭，加上香港的19.4％，兩者合計占逾5成。
出口擴張速度方面，以波蘭增2.2倍、以色列1.6倍、加拿大1.0倍最為顯著。
面對地緣政治變化及低空經濟興起，台灣也積極布局無人機產業發展，今年前10月台灣無人機出口金額5475萬美元，與113年全年441萬美元呈現爆發式成長，大幅成長11.4倍。就出口區域來看，113年來說，香港還是最大出口區域，占45.5％。但今年無人機的外銷重心亦轉為偏向歐美，其中以對波蘭占39.3％最高，接近4成；其次為捷克的32.7％、美國也有15.9％、奧地利4.7％、德國3.4％。
