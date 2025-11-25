無人機帶動遠紅外線鏡頭需求 今國光明年成長勝今年

今國光今日舉辦法說會。圖為董事長陳慶棋。(記者歐宇祥攝)

〔記者歐宇祥／台北報導〕受惠無人機等應用需求旺，光學廠今國光(6209)董事長陳慶棋今表示，今年遠紅外線鏡頭成長顯著，看好未來10年都會有不錯成長，明年營運成長將勝今年，今國光也佈局AR(擴增實境)眼鏡等未來商機，將是未來重要成長動能。

今國光今年前三季獲利翻正，9月、10月營收也顯著增溫。陳慶棋指出，主要就是遠紅外線鏡頭成長，加上美系客戶有新鏡頭導入所帶動。前三季遠紅外線鏡頭的營收比重達到54%、年增25個百分點，帶動毛利率轉佳。

今國光總經理陳義方表示，未來除可見光產品持續發展外，也會持續擴大遠紅外線鏡頭應用，首要應用在無人機鏡頭、獵槍用瞄具鏡頭、車載鏡頭與測溫鏡頭鏡頭；正與美系電動車龍頭廠洽談開發新鏡頭；今國光也計畫發展低軌衛星產品，反射鏡裝置、RGB鏡頭都與客戶共同開發中。

針對遠紅外線鏡頭佈局，陳慶棋說明，目前今國光產能已經與中國大廠舜宇光學相當，超精密機台的數量是中國最多、鍍膜技術也領先，目前產能利用率超過100%，已經成為營運骨幹。

此外，今國光也積極切入AR、VR(虛擬實境)、MR(混合實境)市場，看好美系品牌大廠近年將陸續推出AR眼鏡產品，今國光已增添設備、近日就會搬入，以爭搶市場商機。陳慶棋認為，這是未來今國光營運大幅度成長的重要機會，目前將以光波導鏡片為發展主軸。

