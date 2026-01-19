無人機從天降！墜落國道險砸車 駕駛嚇壞

國道一號北上164.5公里，台中系統路段外側車道驚傳遙控飛機墜落險砸車。（圖／東森新聞）





國道一號北上164.5公里，台中系統路段外側車道，突然有遙控飛機從天而降，掉落在車道上，差點砸到車輛，把用路人嚇壞，國道員警事後撿到部分殘骸，專家研判，應該固定翼模型飛機，材質是保麗龍，以電池發電，由於國道是禁航區，但附近四百公尺處，有一處飛行場，懷疑可能是玩家操控不當，誤闖國道，導致模型飛機墜毀，警方表示，依照民航法，最重可罰150萬。

駕駛開在國道上，左前方天空，突然有不明物體飛越過來，往外側車道墜落，接著還反彈起來，部分殘骸掉在車道上，把行經的駕駛嚇壞。

駕駛vs乘客：「唉呦唉呦那是什麼，（什麼），有人在玩那個欸。」

這是發生在國道一號，北上164.5公里，台中系統路段，民眾開車開到一半，發現有不明飛行器掉落下來，差點砸到車輛，國道員警通知高公局中區養護工程人員前往，在路肩撿到疑似飛行器機身的殘骸，上面有輪子和線路及塑膠帆布及膠帶，專家研判應該是組裝的遙控模型飛機。

模型飛機專家賴亮鈞：「比較像保麗龍做的，我們這個所謂固定翼，跟飛機比較相似，它就是基本上，就是一個飛機的形狀，就是以自我組裝DIY的。」

國道周邊三十公尺是禁航區，怎麼會有模型飛機從天而降？事發地點附近神岡區有一處螺旋槳飛行場，懷疑可能有玩家跑到這裡玩模型飛機，結果操作不當，飛越到四百公尺外的禁航區國道，墜毀在車道上。

模型飛機專家賴亮鈞：「很有可能就是飛到，他目視範圍之外，他無法控制到飛機，有可能導致失控，那應該距離也差不多，三、五百米距離而已，滿有可能是那邊的玩家。」

國道三隊泰安分隊小隊長白有田：「如未經申請違反民用航空法，相關禁限航規定，致無人機墜落國道，影響行車安全者，將面臨新臺幣30萬至150萬罰款。」

專家表示這種模型飛機，價格從一萬到十幾萬不等，但機身大多是保麗龍材質，以鋰電池發動馬達，最遠可以飛到一兩公里，儘管機身輕，但萬一撞擊車輛，車子可能受損，墜落摩擦也有爆炸起火危機。儘管國道員警沒有接獲受害車主報案，但飛行場距離國道不到五百公尺，玩家一旦操控不當，飛機闖入國道，砸中車輛可能引發連環撞釀成嚴重災害。

