無人機成熱門領域！學生實地操作培育新興科技人才

基隆市私立培德工家與無人機訓練研發協會簽署產學合作，推動無人機培訓。另外，基隆商工也與中嘉寬頻合作，讓學生從興趣起步，未來有機會成為無人載具產業鏈的一環。（張志康攝）

因為近年全球衝突事件中，諸如無人機等無人載具逐漸成為各國關注焦點，俄烏戰爭更是將無人機直接應用到戰場，使得無人載具的發展成為全球的顯學。政府中央去年更將無人機產業列為「五大信賴產業」之一，國內產業鏈的填補與強化，成為未來趨勢。基隆市國立基隆商工及私立培德工家都積極推動無人機培訓及產學合作。

國立基隆商工航空電子科老師蔡宗和指出，無人載具近年來已經成為全球顯學，相關的產業發展也成為政府積極補助的範疇，但國內目前相關產業鏈仍有待填補。

廣告 廣告

蔡宗和說，學校透過帶領學生實地操作，培養興趣與實務能力，並結合中嘉寬頻的跨領域互補，共同打造多元合作場域，形成少見的跨領域產學合作。除畢業前輔導學生考照外，也希望未來能夠培育出無人載具相關產業的人才。

基隆市私立培德工家與無人機訓練研發協會簽署產學合作，推動無人機培訓。另外，基隆商工也與中嘉寬頻合作，讓學生從興趣起步，未來有機會成為無人載具產業鏈的一環。（張志康攝）

基隆商工自107年便成立航電科，並引入「媒體識讀」相關課程，隨後的UAV空拍及影像製作、應用的訓練，進而到公民記者培育。110年起，與中嘉寬頻正式簽訂產學合作，鼓勵學生參與多項影像紀錄、競賽。基隆商工校長林子建認為，透過科技與媒體跨域的合作，學生得以理解公共議題並具備表達能力，這不只是技職教育的價值，更是全人教育的核心。

另外，台灣無人機訓練研發協會也與培德工家簽署產學合作，攜手推動無人機培訓。培德工家校長吳佳嬅表示，不僅能提供學生跨域學習機會，也有助於銜接未來產業需求，讓學生在校期間即能接觸新興科技與專業技能，讓孩子能夠在海陸空三棲的學習環境下多元發展。

雙方強調，未來合作內容將涵蓋無人機飛行訓練、證照考取、維修與組裝教學，以及產業應用課程，期望打造北台灣具代表性的無人機飛行學院示範基地，為技職教育注入新動能。

更多中時新聞網報導

親子關係遭質疑 陳昭姿反轟陳培瑜失格

保健》美飲食指南改版 紅肉上位惹議

印尼移工直聘 增營造等3業