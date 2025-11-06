無人機成現代戰場顯學 國軍規劃操作課程強化防衛能力

政治中心／綜合報導

無人機在烏俄戰爭中廣泛運用，我國軍方也著手規劃，包括教召部隊也安排操作課程，希望盡可能讓官兵學會基礎操作，因為國際局勢動盪，三度獲普立茲獎的美國專欄作家佛里曼直言，堅信美國必定挺台的時代，已一去不復返，國防部長顧立雄認為台美有共識，美方也會協助我們強化自我防衛能力。

無人機已成現代戰爭顯學，在烏俄戰爭中廣泛運用，我國也購入監偵型、戰術型、攻擊型等多種無人機，不只志願役要會，後備軍人也得學習。

立委（民）陳俊宇vs.全動署長李定中：「後備部隊我們會接裝850架左右的無人機，10/16我們第一梯次450架已經接裝，在後備部隊14天的課程裡面，我們有檢討出來，從10/1開始教召部隊，就已經有兩個小時的無人機操作課程。」

除了讓官兵盡可能學會基礎操作，如何反制敵軍無人機也很重要，包括干擾槍、固定式反制系統在內，軍方也計畫動用明年起到2028年，共96億特別預算，購入635套可攜式反制系統，但引發疑慮。

立委（民）林楚茵vs.國防部長顧立雄：「可攜式的無人機反制系統，這個部隊在運用的，我們現在只是在做一個商情的徵詢，那要等到獲預算以後才能夠正式建案。」





美專欄作家認為堅信美國必定挺台時代，已經一去不復返。（圖／民視新聞）





強化自我防衛是必要，特別是國際局勢敏感時刻，三度獲得普立茲獎的紐約時報專欄作家佛里曼直言，自己都不確定川普是否會保護紐約，遑論台灣。堅信美國必定挺台的時代，已經一去不復返，建議台灣在動盪下保持節制，強化經濟與科技優勢，國防部長顧立雄這樣看。

顧立雄強調在安全議題上台美有共識，美方會協助台灣強化自我防衛能力。（圖／民視新聞）





國防部長顧立雄：「有一點就是說我們要發展先進科技，讓我們成為一個不可獲缺的角色，我們也正在朝向這個方向努力，就安全議題而言台美之間都有共識，我們要強化自我防衛能力，美國不但是協助我們強化自我防衛能力，美國也同時也在印太海周邊國家，結合理念相近的（國家），共同要來嚇阻中國。」

強調台美有高度共識，會強化雙邊合作，恫嚇中國進犯可能。

