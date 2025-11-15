無人機戰力比一比 中國質量並進美國優勢不再
（中央社華盛頓14日綜合外電報導）俄烏戰爭反映無人機帶來戰場革命性轉變。然美國驚覺如今無論高空大型匿蹤無人機，還是士兵背包裡可折疊的4軸無人機，中國在技術上已並駕齊驅甚至反超，數量更是碾壓對手。
俄烏戰場雙方部隊依靠無人機摧毀敵方戰車、觀通與獵殺、運送食物和藥品。隨人工智慧（AI）發展，無人系統愈來愈能以最少的人員指揮運作，例如自行追蹤並攻擊目標。無人機領域多年來一直是美國在品質領先，而中國在數量取勝，但現在情勢丕變。華爾街日報特別彙整今日美、中無人機武庫評比。
● 長程打擊無人機 中國追趕快速
美國在這個領域過去優勢明顯，但中國正迎頭趕上。美製MQ-20「復仇者」（Avenger）可搭載3000磅彈藥，並已進行實驗性的AI自主飛行。
中國則有兩款強力競爭者：可規避雷達、既能攻擊船艦也能打地面部隊的WJ-700「獵鷹」，以及靈活性高且可載2600磅彈藥的TB-001「雙尾蠍」無人機。
● 尖端偵察無人機 美中並駕齊驅
美國的RQ-4「全球鷹」（Global Hawk）具備可穿透雲層、在百英里外拍攝清晰影像的感測器，自2001年起在伊拉克等地執行任務。中國最接近的對應型號是WZ-9「神鷹」，搭載可偵測匿蹤戰機的強大雷達；中國WZ-8 則能以極音速在大氣層邊緣飛行，規避防空系統，美國目前尚無可比擬的機型。
● 自殺無人機/滯空彈藥 美明顯落後
美國彈簧刀600（Switchblade 600）有效酬載33磅，可由單兵10分鐘內完成部署與發射。中國相似的CH-901雖彈頭重量較小，但飛行距離更長；中國的ASN 301類似俄軍空襲烏克蘭所用的伊朗製「見證者」（Shahed），有效酬載為彈簧刀的2倍、航程為3倍，非常適於攻擊防空系統。美國目前還沒有具競爭力的同類產品。
● 忠誠僚機 中國已投入服役
忠誠僚機（loyal wingman）是由AI驅動的無人戰機，與有人戰機協同作戰，提供偵察並攜帶額外彈藥。
中國研發及服役的相關型號眾多，包含用於深度打擊或偵察任務的攻擊-11（GJ-11），以及可與殲-20（J-20）匿蹤戰機協同作戰的飛鴻-97A（FH-97A）匿蹤攻擊無人機。兩者都以約時速960公里的高亞音速飛行；美國這方面最知名的是XQ-58A「女武神」（Valkyrie）原型機，日後用於和F-35、F-22戰機搭配。
中國在2025年93閱兵展示多款大型忠誠僚機，另於11月11日解放軍空軍成立76週年紀念日發布影片，公開攻擊-11與殲-20、殲-16（J-16）協同執行任務畫面。
● FPV小型4軸無人機 中國遙遙領先
中國在FPV（第一人稱視角）4軸無人機領域遙遙領先，FPV無人機體積小、成本低、常可摺疊，單兵即可快速部署。
美國的Skydio X10D為軍用，供戰場上偵察，但單價高達1.5萬美元，是中國類似產品的3倍以上。中國大疆公司（DJI）的Mavic雖是民用，但被中國武警與軍方廣泛用於偵察。大疆未公布Mavic銷量，估計可年產逾100萬台，而Skydio年產僅數千台。
● 實驗性無人機 美中競相研發
美中雙方也都在研發實驗性無人機測試科技極限。中國製造的蚊形無人機與美國的「黑大黃蜂」（Black Hornet）都是極小、難以偵測的機型，用於近距監偵任務。中國的「九天」則是一款巨型「無人機母艦」，號稱可搭載、放出並控制成千上百的自殺無人機。
曾於拜登政府時期擔任國防部副助理部長的霍洛維茲（Michael Horowitz）當時負責新戰力研發，他2023年協助推動五角大廈一項提升美國尖端軍用無人機產量的計畫，卻發現根本難以生產出符合五角大廈要求－兼具可靠性、低成本與共通性的無人機。霍洛維茲表示，主原在於美軍預算程序太慢，趕不上中國技術進步速度。
五角大廈今秋已將相關業務移交新團隊接手。從美國媒體近期一些報導顯示，美軍如今想借重一些從科技業轉戰而來的軍工新貴來研發無人機等裝備，盼能縮短研發週期與加快大量生產。（編譯：陳亦偉）1141115
其他人也在看
空軍上尉爆飛安醜聞！飲酒違紀全遭女友踢爆
[NOWnews今日新聞]空軍今（14）日傳出漠視飛安、資安與軍紀的重大醜聞，上尉飛官林謙呈遭踢爆家暴、劈腿、偷拍，甚至執勤前酒測未過關，不僅營內飲酒，還違反資安規定、遭司法約詢未通報等多項違紀行為，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
M1A2T最強戰車 像法拉利沒裝電腦
台灣向美軍購最強戰車M1A2T上月成軍，立法院外交國防立委日前考察裝訓部訓練實況，民進黨召委王定宇13日即驚爆，M1A2T竟未採購「戰場管理系統（BMS）」，現場射擊溝通仍用傳統的人聲指揮，出現多輛戰車打擊同一目標的狀況，形容缺了BMS的M1A2T就像「沒裝電腦的法拉利」。陸軍證實未採購美軍的戰場管理系統，未來將規畫納入國內自主研發的指管系統。中時新聞網 ・ 1 天前
空軍七聯隊台東志航基地 驚爆重大軍紀弊案
社會中心／綜合報導空軍七聯隊台東志航基地驚爆重大軍紀弊案。隸屬第44作戰隊的林姓上尉飛官，驚傳不但長期違反資安規定、拿手機偷拍女軍官洗澡，甚至還「酒駕戰機」F-16被停飛。女友因為發現他劈腿遭毆打，憤而投訴。儘管空軍表示，飛官已記過停飛調職，但立委王定宇痛批，一定要抓出包庇的「最大」長官究竟是誰！民視 ・ 20 小時前
美批准3.3億美元對台軍售 國防部：美售戰機等零附件 提升應處中共襲侵能力
美國國務院已批准一項對台灣軍售案，提供總值3億3000萬美元的戰機備件及維修零件等，這也是新任川普政府首次宣布對台軍售。國防部今天表示，感謝美國持續協助台灣維持足夠的防衛能量，此次供售F-16等機型非標準航材零附件，除有助維持空軍戰機戰備、鞏固空防，亦可強化防衛韌性，提升應處中共灰色地帶襲侵能力。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
衝突升溫！委內瑞拉宣布大規模軍事動員 回應美「帝國主義威脅」
委內瑞拉宣布，將展開「大規模動員」軍事人員、武器和裝備，以回應美國在加勒比海區域增加軍艦和部隊的行動。此舉來自於美國最大軍艦已抵達該區域，雙方軍事緊張局勢持續升溫。中天新聞網 ・ 1 天前
川普重返白宮宣布對台軍售 軍方：有助防衛
[NOWnews今日新聞]美國政府於美東時間13日批准3.3億美元（約102億新台幣）對台軍售案，為F-16戰機及C-130運輸機零附件，這也是川普總統2024年重返白宮後，首度對台軍售。國防部今（1...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前
美國政府開門即推百億軍售！售台F-16、C-130、IDF零件 DSCA：助維持戰備
美國政府結束關門狀態後，國務院向國會發出多項軍售通知，其中就包含對台軍售價值3.3億美元（約新台幣102.8億）的非標準零附件，內容包括F-16、C-130和IDF戰機，美國國防安全合作局（DSCA）強調，此軍售會改進台灣面對眼下和未來的威脅的能力，維持F-16戰機、C-130運輸機和經國號（IDF）戰機的戰備狀態。根據國防安全合作局新聞稿指出，駐美台北經濟......風傳媒 ・ 1 天前
美國最大航艦「福特號」進加勒比海 委內瑞拉軍民備戰
委內瑞拉政府宣布全國軍隊進入備戰狀態，因應「帝國主義威脅」。美國的航空母艦「福特號」已經抵達加勒比海，擔憂局勢持續升溫，哥倫比亞宣布，暫停與美國共享情報，不過美國國務卿盧比歐否認，英國也切斷情報的消息，批評是「錯誤報導」。TVBS新聞網 ・ 1 天前
綠委：銳指系統實用性堪憂
綠委王定宇研判，陸軍所稱M1A2T將使用我國的指管系統，指的就是中山科學研究院的「銳指專案」。該專案是中科院為國軍地面部隊所開發的C4ISR系統的先導生產名稱，欲開發一套整合指揮、管制、通信、資訊、情報、監視和偵察的指揮自動化系統，讓作戰部隊透過戰術指管平板、電腦或車載系統共享戰場情資，形成共同作戰圖像，並針對敵情，產出威脅評估的戰術指揮管制系統。中時新聞網 ・ 1 天前
經典賽》日本陷「雙重危機」三巨頭若缺席 恐成史上最冷清一屆
明年3月登場的世界棒球經典賽（WBC）被視為日本隊挑戰二連霸的重要舞台，卻在開賽前陷入主力球星可能缺席、轉播權又引發民怨的「雙重危機」。中時新聞網 ・ 20 小時前
入冬最強冷氣團要來了！下週暴跌10℃ 北部恐探12度「全台冷到叫媽媽」
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導暖陽只剩這幾天能享受了！中央氣象署與天氣風險公司雙重示警，下週起台灣將迎來「入冬以來最強」的冷空氣，強度接近大陸冷氣...FTNN新聞網 ・ 1 天前
全球NAND Flash三哥股價慘崩23％ 記憶體大黑馬為何一夕爆雷？
全球第三大儲存型快閃記憶體（NAND Flash）供應商日本鎧俠（Kioxia）上季財報爆雷，7~9月淨利驟減6成，致今（14）日股價重挫23%，成為市場焦點。業界人士指出，鎧俠表現不如預期，可能與其對蘋果提供NAND晶片時所簽訂的「固定價格協議」有關，美光將於下月公布11月營收，屆時可望再度檢驗記憶體族群的整體需求狀況。中時財經即時 ・ 1 天前
閃兵案判刑出爐！坤達重判2年8月 王大陸刑罰僅1年 內幕曝光了
（記者張芸瑄／綜合報導）新北地檢署偵辦藝人閃兵案，昨（14）日再度起訴12人。綜合今年2波起訴與日前自首者，已 […]引新聞 ・ 3 小時前
66歲老翁中樂透1.2億「裝窮騙妻子」 半年後生活崩塌後悔了
根據日媒《The Golden Online》報導，S先生與妻子T女士同為66歲，原本靠著每月合計30萬日圓（約新台幣6萬元）的退休金過著節儉生活。中獎前他們的存款約為5700萬日圓（約新台幣1140萬）。在某次如常於咖啡廳閱讀報紙、隨手購買彩券的當日，S先生驚喜發現自己中了6億日圓。但...CTWANT ・ 7 小時前
夏威夷豪宅開發案風波未完待續！大谷翔平恐面臨長期訴訟抗戰
體育中心／綜合報導甫完成世界大賽二連霸、第四度全票拿下MVP的道奇日籍二刀流巨星大谷翔平，球場上得意，但場外不甚如意，先前捲入的夏威夷豪宅開發案風波未完待續，大谷休賽季恐要面臨長期訴訟抗戰。FTV Sports ・ 4 小時前
粿粿爆住胡釋安家密會王子！「交換禮物」合體片曝光 胡瓜傻眼回應
粿粿跟范姜彥豐婚變，粿粿遭指控婚內出軌王子（邱勝翊），今週刊更報導粿粿與范姜彥豐分居後一直都住在胡釋安家，胡釋安提供住處讓粿粿和范姜能夠分居，並有安全的地方和王子相約。對此，胡瓜回應不知情；而先前合作拍片，畫面也再度被挖出。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
育兒壓力、雙雙失業！三重科技夫妻爭執釀滅門 悲劇結果出爐曝社會危機
（社會中心／新北報導）新北市三重去年發生一起駭人人倫悲劇。42歲廖姓男子疑因經濟壓力與育兒理念不合，和妻子劉姓 […]引新聞 ・ 23 小時前
普發1萬是誰的功勞？他見最新民調震驚了
[NOWnews今日新聞]財政部全民普發1萬近期陸續入帳，在野陣營怒轟執政黨原本說普發現金是違憲，現在卻大搶功勞，入帳備註「行政院發」，甚至強調「領1萬找民進黨」等。對此，台灣民意基金會今（14）日發...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
遭中共懸賞！閩南狼台中自首 他傻眼問這句
[NOWnews今日新聞]繼立委沈伯洋遭中國重慶公安立案偵查，福建省泉州市公安局也對網紅溫子渝（八炯）、陳柏源（閩南狼）發布懸賞通告，賞金逾新台幣百萬元，沒想到昨（13）日就有網友聲稱要組團斬殺陳柏源...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
胡釋安認了「有讓粿粿住進來」！火速發3點聲明
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子遭男星范姜彥豐控訴介入家庭，男方稱手上握有妻子粿粿與王子的關鍵證據，3方後續在社群上分別說明，消息曝光後引發大量關注與討論。不過，粿粿在進入離婚協商後傳出搬離范姜住處，綜藝大哥胡瓜之子胡釋安被點名「有讓女方入住自家」。如今男方發出3點聲明回應，強調「已請女方搬離」。民視 ・ 1 天前