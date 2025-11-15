無人機戰力比一比 中國質量並進美國優勢不再

（中央社華盛頓14日綜合外電報導）俄烏戰爭反映無人機帶來戰場革命性轉變。然美國驚覺如今無論高空大型匿蹤無人機，還是士兵背包裡可折疊的4軸無人機，中國在技術上已並駕齊驅甚至反超，數量更是碾壓對手。

俄烏戰場雙方部隊依靠無人機摧毀敵方戰車、觀通與獵殺、運送食物和藥品。隨人工智慧（AI）發展，無人系統愈來愈能以最少的人員指揮運作，例如自行追蹤並攻擊目標。無人機領域多年來一直是美國在品質領先，而中國在數量取勝，但現在情勢丕變。華爾街日報特別彙整今日美、中無人機武庫評比。

● 長程打擊無人機 中國追趕快速

美國在這個領域過去優勢明顯，但中國正迎頭趕上。美製MQ-20「復仇者」（Avenger）可搭載3000磅彈藥，並已進行實驗性的AI自主飛行。

中國則有兩款強力競爭者：可規避雷達、既能攻擊船艦也能打地面部隊的WJ-700「獵鷹」，以及靈活性高且可載2600磅彈藥的TB-001「雙尾蠍」無人機。

● 尖端偵察無人機 美中並駕齊驅

美國的RQ-4「全球鷹」（Global Hawk）具備可穿透雲層、在百英里外拍攝清晰影像的感測器，自2001年起在伊拉克等地執行任務。中國最接近的對應型號是WZ-9「神鷹」，搭載可偵測匿蹤戰機的強大雷達；中國WZ-8 則能以極音速在大氣層邊緣飛行，規避防空系統，美國目前尚無可比擬的機型。

● 自殺無人機/滯空彈藥 美明顯落後

美國彈簧刀600（Switchblade 600）有效酬載33磅，可由單兵10分鐘內完成部署與發射。中國相似的CH-901雖彈頭重量較小，但飛行距離更長；中國的ASN 301類似俄軍空襲烏克蘭所用的伊朗製「見證者」（Shahed），有效酬載為彈簧刀的2倍、航程為3倍，非常適於攻擊防空系統。美國目前還沒有具競爭力的同類產品。

● 忠誠僚機 中國已投入服役

忠誠僚機（loyal wingman）是由AI驅動的無人戰機，與有人戰機協同作戰，提供偵察並攜帶額外彈藥。

中國研發及服役的相關型號眾多，包含用於深度打擊或偵察任務的攻擊-11（GJ-11），以及可與殲-20（J-20）匿蹤戰機協同作戰的飛鴻-97A（FH-97A）匿蹤攻擊無人機。兩者都以約時速960公里的高亞音速飛行；美國這方面最知名的是XQ-58A「女武神」（Valkyrie）原型機，日後用於和F-35、F-22戰機搭配。

中國在2025年93閱兵展示多款大型忠誠僚機，另於11月11日解放軍空軍成立76週年紀念日發布影片，公開攻擊-11與殲-20、殲-16（J-16）協同執行任務畫面。

● FPV小型4軸無人機 中國遙遙領先

中國在FPV（第一人稱視角）4軸無人機領域遙遙領先，FPV無人機體積小、成本低、常可摺疊，單兵即可快速部署。

美國的Skydio X10D為軍用，供戰場上偵察，但單價高達1.5萬美元，是中國類似產品的3倍以上。中國大疆公司（DJI）的Mavic雖是民用，但被中國武警與軍方廣泛用於偵察。大疆未公布Mavic銷量，估計可年產逾100萬台，而Skydio年產僅數千台。

● 實驗性無人機 美中競相研發

美中雙方也都在研發實驗性無人機測試科技極限。中國製造的蚊形無人機與美國的「黑大黃蜂」（Black Hornet）都是極小、難以偵測的機型，用於近距監偵任務。中國的「九天」則是一款巨型「無人機母艦」，號稱可搭載、放出並控制成千上百的自殺無人機。

曾於拜登政府時期擔任國防部副助理部長的霍洛維茲（Michael Horowitz）當時負責新戰力研發，他2023年協助推動五角大廈一項提升美國尖端軍用無人機產量的計畫，卻發現根本難以生產出符合五角大廈要求－兼具可靠性、低成本與共通性的無人機。霍洛維茲表示，主原在於美軍預算程序太慢，趕不上中國技術進步速度。

五角大廈今秋已將相關業務移交新團隊接手。從美國媒體近期一些報導顯示，美軍如今想借重一些從科技業轉戰而來的軍工新貴來研發無人機等裝備，盼能縮短研發週期與加快大量生產。（編譯：陳亦偉）1141115