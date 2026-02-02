無人機投寄生蜂球防蟲害 效率提高6至10倍

（中央社記者汪淑芬台北2日電）農業部花蓮區農業改良場為能更有效預防農作蟲害，與多個單位合作，開發「寄生蜂球」及「GPS定位無人機投放技術」，經田間試驗，相較於傳統手釘蜂片，效率提高6至10倍。

農業部今天發布新聞稿，為推廣農民以赤眼卵寄生蜂防治玉米秋行軍蟲及玉米螟等害蟲，並減輕田間施用天敵的人力負擔，花蓮農改場與中國文化大學、動植物防疫檢疫署、台糖公司合作，開發「寄生蜂球」及「GPS定位無人機投放技術」，每公頃只需5至10分鐘，相較傳統手釘蜂片，效率提高6至10倍以上。

花蓮農改場指出，赤眼蜂屬的寄生蜂可用於農作物害蟲防治，寄生蜂羽化後會尋找寄主的卵寄生，抑制害蟲孵化，為良好的生物防治天敵，除玉米螟外，寄生蜂也會寄生在秋行軍蟲、甘蔗螟蛾卵粒，因此適用於玉米、甘蔗及高粱等產業上。

花蓮農改場表示，以往田間施放赤眼卵蜂，是以人工方式將蜂卵片釘於玉米葉片背面中央，每隔10公尺放置1片，每公頃約放置121片，需花費1至2小時，十分耗時費工。

為提升作業效率，花蓮農改場團隊研發新式「寄生蜂球」，其球體設計易於拋投，可大幅節省人力和施用時間，球殼採易被土壤分解材質，球殼上的狹縫寬度則依據赤眼卵蜂體型大小量身打造，並以雷射方式裁切，供寄生蜂羽化後由縫隙順利飛出，且避免雨水和螞蟻等外界威脅因子入侵球殼內干擾，維持極佳出蜂品質。

花蓮農改場表示，新式蜂球設計已取得新型專利，並將技術移轉給廠商製造販售。

為使新式蜂球能有效率並精準施放於大面積田區，花蓮農改場團隊繼續開發「GPS定位投放球體裝置製造技術」，包含球體連續投放機構、GPS定位及雲端操作平台，形成可附掛於無人機的獨立裝置，且不受無人機廠牌型號限制。

花蓮農改場經田間試驗調查，每公頃僅需5至10分鐘即可完成蜂球投放，作業效率較傳統人工方式提高6至10倍，且任務投放成功率達97%。若搭配低頻度施藥及正確施用蜂球時機點，可將玉米危害率減少至5%以下。（編輯：管中維）1150202