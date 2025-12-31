無人機拍101、共機逼近5海浬、顧立雄度假…軍演3謠言：都被證實假訊息

記者李鴻典／台北報導

中共軍演認知作戰都是假！民主進步黨今（31）天表示，在這短短兩天內，許多訊息如「無人機拍101大樓」、「共機逼近至5海浬」、「顧立雄部長在度假」，都一一被證實為是假訊息。可見網路世界的認知作戰，對岸同樣相當用力，對於可疑訊息，絕不能輕易當真！

央視曝光畫面，稱是解放軍無人機所拍。（圖／取自微博）

民進黨說，中共軍演的同時，台灣一切如常，跨年氣氛濃厚，股市更是突破新高，並沒有被威脅恫嚇所影響。而這一切，都要謝謝國軍及海巡弟兄姊妹的守護。

不過，也是在這短短兩天內，許多訊息如「無人機拍101大樓」、「共機逼近至5海浬」、「顧立雄部長在度假」，都一一被證實為是假訊息。可見網路世界的認知作戰，對岸同樣相當用力，對於可疑訊息，絕不能輕易當真！

民進黨列出：

無人機拍101大樓 ➡ 假的！

解放軍「東部戰區」發布宣傳影片，其中有「號稱」是解放軍無人機俯瞰台北101大樓的畫面，但經過仔細比對，畫面至少包括了淡水河口、台北郊山兩個角度，明顯是組合、後製過的電腦合成照！解放軍想靠「P圖」矇騙台灣人的意圖，沒有成功。

共機逼近至5海浬 ➡ 假的！

網路流傳「共機已逼近我方5海浬」、「靠近鵝鑾鼻」等說法，與 國防部發言人 即時公開的監控資訊不符，是把既有航跡誇大、拼湊成「恐嚇敘事」的認知操作！事實上，共機、共艦都遭到國軍鎖定，無所遁形，更沒有進入我國領空領海（12海浬）。

顧立雄部長在度假 ➡ 假的！

網路流傳「軍演同時，國防部顧立雄部長正在度假、不顧國安」，實際上顧立雄部長堅守崗位，依職責坐鎮指揮中心，新聞都有清楚畫面。網路上的謠言，完全就是惡意抹黑。

共軍實彈射擊期間，顧立雄率重要幹部於聯合作戰指揮中心，全程掌握（圖／國防部提供）

民進黨強調，中共發動認知作戰的目的，就是為了讓台灣人害怕、讓台灣人懷疑、讓台灣人不敢相信政府與國軍，進而瓦解台灣的民心士氣。

讓人欣慰的是，大部分的認知作戰假訊息，台灣民眾都能保持懷疑、甚至主動幫忙澄清。民進黨說，就讓我們繼續互相提醒：看到網路上的聳動訊息時，請先停、看、聽，確認來源、查核事實、不轉傳未經證實的內容，不讓意圖破壞台灣的境外勢力得逞！

