無人機採購案「甩國產化耳光」？ 海巡署僅澄清依法辦理

政府正持續推動無人機產業、打造無人機國家隊。不過近日海巡署的「岸海監偵遙控無人機試辦計畫」案決標，得標廠商的無人機產地卻是拉脫維亞（Latvia），引發議論。對此，海巡署澄清報導內容與事實不符，該案目前進度正常，一切依法、依約辦理，但未說明無人機產地在何處。

(圖/海巡署)

據「上報」報導，1月5日決標的海巡署「岸海監偵遙控無人機試辦計畫」案，由台灣彩光科技公司（TCO）以2億1582萬8888元得標，不過公告內容顯示無人機產地是拉脫維亞（Latvia）（歐盟），而非該公司先前對外宣傳，是與美國無人機廠商Edge Autonomy公司合作，並質疑是否有要求參與競標廠商要有技轉到台灣生產規範，而非僅授權在台組裝生產。

海巡署今（10）日發布新聞稿回應，有關媒體報導海巡署無人機採購案「狠甩國產化一記耳光」、「宜通盤考量擇優選用」一事，內容與事實不符。

台灣彩光科技公司宣稱與美商Edge Autonomy合作的 Penguin C Mk2.5無人機 。 (圖/ 台灣彩光科技 )

海巡署澄清，有關「114年岸海監偵遙控無人機採購案」，是依政府採購法相關規定，採公開招標、以最有利標決標方式辦理，2025年11月6日辦理招標公告，12月2日公開招標，並將符合資格審查的廠商，透過概念性驗測（POC），驗證未來交貨的無人機之圖傳、導控、時速等履約能力，以供後續評選參據。

海巡署指出，該案2025年12月19日召開評選委員會議，評比結果採序位法，由台灣彩光科技股份有限公司排序第一，同年12月30日辦理決標公告，符合政府扶植國產化政策，兼顧海巡任務需求，刻依契約規定，管制廠商履約事宜，目前進度正常，一切均依法、依約辦理。

