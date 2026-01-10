即時中心／顏一軒報導



針對媒體報導質疑海委會海巡署辦理「岸海監偵遙控無人機採購案」時，未重視國產化、甚至形同「狠甩國產化一記耳光」，海巡署今（10）日嚴正駁斥，相關指控與實際採購過程不符，該案全程依政府採購法公開招標，程序合法完備。

海巡署指出，本案採最有利標方式辦理，並非指定特定廠商，也未排除國產業者。招標過程中，除書面審查外，亦針對通過資格審查的廠商實施概念性驗測（POC），實際測試無人機的影像傳輸、操控穩定度與飛行性能，確保未來能符合海上監偵與執勤實務需求。

廣告 廣告

海巡署表示，評選委員會於去（2025）年12月19日完成評選，採序位法進行整體評比，最終由台灣彩光科技股份有限公司獲得第一序位，並於同年12月30日依法完成決標。海巡署強調，決標結果同時符合政府推動國產化政策，也兼顧第一線任務效能，並非外界所稱「放棄國產化」。

最後，海巡署補充，目前廠商履約情形正常，後續將依契約規定持續管制與驗收，確保採購裝備確實發揮海域監偵與安全維護效能。

原文出處：快新聞／無人機採購遭質疑 海巡署：依採購法辦理、兼顧國產與任務需求

更多民視新聞報導

F-16飛官辛柏毅失聯！鏡頭君拍下「1畫面」網淚目祈福

中國漁船「非故意」拖斷台馬海纜 中籍船長自馬祖小三通遣返

國軍出動近300人續搜救辛柏毅 小姨子淚崩:要我們多心碎

