無人機搭配AI成救災先鋒 蕭美琴盼常態化讚：最具溫度的科技

副總統蕭美琴今（26）日前往沙崙智慧綠能科學城視察無人機防救災成果，台南市政府結合國家中山科學研究院與台灣無人機協會展演防救災成果。蕭美琴表示，丹娜絲風災、花蓮馬太鞍溪災難提醒各界做得還不夠好，今天看到的是「最具溫度的科技」。

副總統蕭美琴26日前往台南視察無人機防救災成果。（圖／中天新聞）

台南市今年遭遇丹娜絲颱風重創，面對極端氣候日益頻繁的挑戰，積極強化防災應變能量成為當務之急。此次展演具有兩項全國第一，首次由產官研三方合作，結合中科院研發能量與無人機產業，目標是讓「無人機救災常態化」，正式納入市府救災體系；其次是首次導入AI判釋，透過無人機建置3D災區模型，並以AI標示高風險區域，協助指揮官做出更精準的應變判斷。

蕭美琴指出，台南是台灣歷史重要起點，同時也是一座有創新DNA的城市，很開心見證導入科技、創新於防災及面對韌性挑戰的解決方案。她說，這幾年因氣候變遷關係，台灣地震、風災頻繁度帶來複合式挑戰，樂見台南積極扮演結合民間科技帶動產官學研的力量，共同投入防災，在大家共同努力下，導入新興科技，針對各式各樣可能遭遇風險，用科技提出解決方案。

蕭美琴進一步表示，科技輔助人力是扮演協助指揮系統做更精準、更具效能的防災決策，例如把1週工作減至2小時，這個精神今天充分展現，期待未來激勵更多民間創新解決方案。她也說，整個城市以人為本，若賦予科技更多溫度，解決人面對各項挑戰的過程，相信人與科技結合，將進一步讓城市更具韌性。

台南市長黃偉哲指出，無人機作為「先遣救災部隊」，能克服地形限制，執行災區搜尋、物資投送與通訊中繼等任務，展現高度機動性。從今年初0121震災協助快速勘查橋梁與建物安全，到丹娜絲颱風與0728豪雨期間回傳災區即時影像，再到登革熱疫情期間巡查屋頂與天溝孳生源，無人機已成為前線救災的「千里眼」，有效提升指揮應變的準確性。

