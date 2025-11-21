無人機改寫戰場思維 美陸軍航空兵預計縮編2成

動用大量的運輸直升機運送輕裝步兵快速抵達並撤離戰場，同時以阿帕契武裝直升機掩護行動，是美國陸軍多年來常見的用兵手法。但未來這樣的場面可能會越來越少。俄烏戰爭3年多來，大量廉價的小型無人機，造成對手的人員傷亡乃至於貴重裝備損失，衝擊了全球許多主要國家軍方高層的思維模式。

美國陸軍部長椎斯寇表示，「對人類最大的威脅之一就是無人機，貴我兩國（韓美）面對的無人機威脅，不僅在於軍事基地，還包括港口、運動場館以及邊界地區。這是人類必須共同面對的新威脅。」

差不多就在陸軍部長椎斯寇訪視駐韓美軍的同時，陸軍部也發文給具有航空兵編制的單位，包括著名的101空降師、第10山地師，要求各級部隊長把相關的空地勤人員，評鑑他們的業務職掌與工作表現，並分成ABC三個等級，其中C級將被優先要求轉調或剔除。

另一個考慮因素則是年資。外電報導指出，如果是2020到2023年入伍的低階軍官，或是2022到2024年入伍的技術士官，也會是未來兩年優先轉換職務的群體。軍方官員指出，在擴編無人機部隊的大方向之下，行之有年的空中騎兵面臨縮編，是必然的趨勢。

根據統計，美國陸軍的航空兵單位，包括機組員和地勤人員，總數約3萬人，未來兩年縮編的規模預計是6500人，比例超過21%。

當然，要擴編無人機部隊，培養美國本土的研發與大量生產能力，絕對不可或缺。

美國陸軍部長椎斯寇說，「要能有效防衛無人機的威脅，我們必須深化與韓國盟友，以及此區域製造商與科技業的夥伴關係。」

美國《國防新聞周刊》的報導指出，美軍雖然擁有像是「全球之鷹」以及「死神」這類大型無人機，可進行長時間的偵察或對地攻擊，但在俄烏戰場大出鋒頭的中小型無人機，美國本土的研發與製造能量卻是相當缺乏。

例如無人機最關鍵的零組件之一，也就是「直流無刷馬達」，美國本身並沒有研發與生產能量。

對此，陸軍部特地成立專案計畫，要建立在地的小型無人機供應網路，初期目標是在2026年之前，達到每個月由本土廠商、生產1萬架以上的小型無人機。《國防新聞周刊》認為，這是美國陸軍近期內最大的挑戰之一。