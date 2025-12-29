無人機攻擊普丁住處？ 烏克蘭否認稱「典型俄羅斯謊言」

烏克蘭總統澤倫斯基否認烏克蘭以無人機攻擊普丁住所，呼籲世界此時不能保持沉默。

俄羅斯指責烏克蘭出動無人機攻擊總統普丁官邸，遭到烏克蘭方面否認。烏克蘭總統澤倫斯基稱之為「典型的俄羅斯謊言」。（戚海倫報導）

烏克蘭總統澤倫斯基否認俄羅斯關於烏克蘭發動無人機，攻擊俄羅斯總統普丁住所的指控，指責莫斯科試圖破壞和平談判。英國廣播公司BBC報導，俄羅斯外交部長拉夫羅夫聲稱，基輔方面連夜使用91架遠程無人機，對俄羅斯西北部諾夫哥羅德州普丁的官邸，發動了攻擊。俄羅斯揚言，重新評估在和平談判中的立場，目前不清楚，普丁在攻擊發生時，人在何處。

澤倫斯基駁斥了相關指控，批評是典型的俄羅斯謊言，意在給克里姆林宮一個繼續攻擊烏克蘭的藉口。他說，俄羅斯先前曾經以基輔的政府大樓為攻擊目標，澤倫斯基還強調，現在世界絕不能保持沉默，絕不能允許俄羅斯破壞為實現持久和平所做的努力。

美國有線電視新聞網CNN報導，美國總統川普表示，普丁在周一清晨的電話中，向他通報了這起所謂的攻擊事件，川普先是說他相信普丁的話，他強調，「以牙回牙是一回事，但攻擊普丁的房子又是另一回事，目前不是做這件事的合適時機。」但後來在回答記者提問時，川普又說，攻擊事件也可能沒有發生。被問到美國情報機構是否有這類攻擊的證據，川普表示，「我們會查清楚」。