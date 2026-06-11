無人機救出馬太鞍溪工地主任 行政院：採購需要預算支持

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

行政院發言人李慧芝表示，無人機預算部分，不論是納年度預算、追加預算或特別條例，都需要預算支持。(記者鍾麗華攝)

〔記者鍾麗華／台北報導〕針對無人機相關預算遭立法院全數刪除，內政部長劉世芳今(11)日在行政院會上提到，因大雨失聯的馬太鞍溪工地主任，就是由內政部消防署的無人機發現救出的。行政院發言人李慧芝表示，無人機預算部分，不論是納年度預算、追加預算或特別條例，都需要預算支持。

李慧芝強調，國防沒有空窗期，政府落實國防自主決心也不曾改變，目前相關部會正在研擬規劃中，包括納年度預算、追加預算，或另提特別條例，政府會用這些方式完整建構國防自主無人機載具產業鏈。

廣告 廣告

李慧芝說，無人機發展是國際趨勢，日本防衛大臣小泉進次郎，在社群網站貼文募集無人機計畫，他認為無人機發展是一刻都不能夠等待的；但在台灣，特別預算中21萬架無人機、1300艘無人船預算卻完全刪除。

李慧芝表示，無人機作用其實非常多元，劉世芳在院會上提到，因大雨失聯的馬太鞍溪工地主任，就是由內政部消防署所配發的無人機發現救出。劉世芳補充，5月底全台各縣市消防機關已配有420架無人機，其中88架是行政院全額補助，作為科技化救災使用；另外，無人機專業飛手數量全台灣已經有1200人。

劉世芳提到，在這次救災經驗後，發現無人機在科技救災可以發揮很大作用，希望2029年時可達797架，讓全國每個消防分隊都有一組無人機，如果預算充足，希望消防署可採全額補助方式。

李慧芝指出，無人機預算部分，不論是納年度預算、追加預算或特別條例，都需要預算支持。可是今年度總預算從去年8月19日送到立法院，到今天為止已287天。行政院馬上要在8月底再把明年度總預算送到立法院審議，希望立法院可以儘速完成今年度總預算，不要讓立法院出現2本總預算都沒有審完的歷史紀錄。

【看原文連結】

更多自由時報報導

自由爆新聞》國民黨狂翻車踢鐵板！街訪被問「這事」直球嗆爆：笑話

鄭麗文講座傳「中國黑幫」駐守 逼近嗆聲：我老大「郭良琪」

獨家》層級保密！ 鄭麗文見了美國安會官員

加速統戰？幼兒園畢業下令唱「慶祝中共建黨百年歌」 家長傻眼

