無人機是五大產業黑馬 龔明鑫：非紅供應鏈是關鍵突破口

經濟部在年終記者會最被部長龔明鑫主動點名的，不是半導體或AI，而是無人機。他直言，無人機雖然目前產值規模仍是五大信賴產業中最小，但「以未來來看，絕對是重中之重」，更將成為台灣軍工與非紅供應鏈布局的突破口。

龔明鑫指出，經濟部在軍工產業推動上，除了國機國造、潛艦國造之外，現階段最優先鎖定的就是無人機產業。「雖然剛開始的時候產值看起來不大，但我們寄予厚望，台灣在供應鏈上非常重要，無人機會是接下來很重要的推動工作。」

根據經濟部最新統計，台灣無人機產業在2025年出現爆發式成長，全年產值達129億元，較2024年的50億元大增2.5倍，產業風貌在短短一年內「完全改變」。龔明鑫坦言，2024年時市場還不敢確定台灣無人機的發展方向，但2025年已快速成形，產業信心與能量同步拉升。

外銷動能方面。2025年整機外銷金額達29.5億元，相較2024年僅1.4億元，成長高達21倍，也成功切入美國第一大無人機公司Skydio，以及全球第二大無人機公司、法國Parrot等「非紅供應鏈」，顯示台灣無人機供應鏈已開始站上國際市場。

經濟部也宣布，工研院已於2026年1月28日在華府正式簽署Green UAS授權評鑑及服務協議，成為美國以外唯一的認證據點。龔明鑫表示，未來只要通過Green UAS，就能取得商用市場的入場門票，而下一步台灣將挑戰Blue UAS軍用規格認證，這將是無人機走向國際軍工市場的關卡。

經濟部的目標是在2030年將無人機產值推升至400億元以上，並透過研發補助補齊關鍵模組、提升自主研發能力，同時組團以「台灣館」參與國際展會，深化與美、歐、日合作，爭取整機與關鍵零組件訂單。

此外，政府也將補助工研院於台南六甲建置國際規格測試場域，強化無人機量產、系統整合與軍用、公務應用支援能量，進一步拓展海外市場。

