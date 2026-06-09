無人機是台灣國安戰略得自己造！賴清德喊拚亞洲中心 傳產老本行也能變出新飯碗
總統賴清德今（9）日親赴台中出席「台灣卓越無人機海外商機聯盟大會師」，強調推動無人機產業是國家重大政策，盼讓台灣成為全球無人機發展的亞洲中心。這場活動背後含有三層意義：國防軍工產業是賴政府核心方向、無人機是經濟部極力推動的非紅供應鏈，同時，更是台中工具機、手工具、精密製造等傳統產業升級轉型的新機會。
新興科技題材的台灣無人機產業，關係國防、經濟與產業轉型三條軸線。總統賴清德今天親赴台中出席「台灣卓越無人機海外商機聯盟大會師」，明確表示，推動無人機產業是國家重大政策，希望讓台灣成為全球無人機發展的亞洲中心，共築全球無人機重要版圖。
這句話道出第一個重點：屬於國防軍工產業的無人機，是賴政府產業政策的核心之一。
俄烏戰爭、中東衝突到全球民主供應鏈重組，都讓各國重新認識無人機的重要性。無人機不只是戰場工具，也是偵蒐、救災、巡檢、物流與資安管理的新型平台。對台灣來說，發展無人機不只是產業商機，更牽動國家安全與防衛韌性。
經濟部也正把無人機當成重點產業鏈來推。在經濟部協助下，超過260家業者組成「台灣卓越無人機海外商機聯盟」，今天在台中大會師，從整機、光學酬載、飛控電腦到關鍵零組件，都能看到台灣本土一條龍的供應鏈逐漸成形。
經濟部也指出，台灣無人機產業近年已成長21倍，2025年外銷金額29.5億元，顯示MIT無人機正在打進國際市場。
台灣更是取得授權，成為美國境外第一個可提供Green UAS認證服務的國家。這代表台灣業者未來不用再遠赴海外取得認證，有助縮短打入國際市場的時間與成本，也能提升台灣在非紅無人機供應鏈中的位置。
無人機還是傳統產業升級轉型的新跳板。
尤其台中本來就是台灣工具機、手工具、五金與精密加工重鎮。這些產業過去擅長的是零組件、機構件、加工能力與量產經驗；現在若能結合半導體、資通訊、光學、馬達、電池與飛控系統，就有機會從傳統製造，升級成無人機關鍵供應鏈的一部分。
不具名業者表示，無人機產業具有高技術門檻、高資本投入及長期技術累積等特性，因此穩定且可預期的市場需求相當重要。近期國防特別條例中，部分原規劃用於國內商購、委託製造及國防產業鏈建構的相關預算未能納入通過版本，的確讓不少業者感到失望。
不過，他也向《鏡報》表示，台灣業者投入無人機產業並非如有些外界引導那樣、好像要騙取國防預算，我們真正看好這是一條攸關國家安全與產業升級的道路。目前最重要的工作，就是持續投入研發、建立非紅供應鏈體系，把技術能力與量產能量先準備好了，先爭取國際市場訂單，之後不管是國防需求、政府採購，自然都有機會回到台灣業者手上。
他強調，畢竟無人機牽涉國防安全與關鍵技術，自主供應鏈的重要性愈來愈高。很多關鍵能力不能掌握在別人手上，台灣一定要有自己的無人機產業鏈與製造能力。
經濟部也說推動無人機產業與非紅供應鏈的方向不會改變，後續仍會透過研發補助、國際合作、測試驗證、資安檢測與國際認證等方式，協助業者深化關鍵技術、擴大海外市場。無人機不只是新國防戰略的一部分，也可以是傳產升級的生意新引擎。
更多鏡報報導
工研院成Green UAS海外第一個評鑑據點！ 無人機免赴美也能驗證鍍金漢翔搶頭香
CHN晶片疑雲變法律戰！雷虎再發重訊 怒告偏中媒體求償5000萬元
不能被掐脖子！雷虎攜義隆打造台灣AI無人機大腦 斷鏈、干擾、封鎖也要自扛照飛
傅子純驟逝／4天前錄影變永別！生前「絕佳狀態」公開 公視曝如期播出「原因」
其他人也在看
拚無人機亞洲重心 6年投入442億 賴清德喊可再加碼
台灣卓越無人機海外商機聯盟大會師9日在台中漢翔登場，賴清德總統出席表示，希望台灣無人機產業成為全球無人機發展的亞洲重心，達到強化國防力量、產業升級兩項目標，政府4大作法是籌組無人機卓越海外商機大聯盟的「國家隊」、6年編列442億元無人機產業發展計畫，經費還可再增加，以及法令修訂、國際認證，推動無人機產業是國家重大政策。
不對稱作戰王牌！台灣無人機爆發力驚人 星媒：抗衡中共巨大優勢
台灣無人機產業正迎來史詩級爆發，2026年首季出口額達1.15億美元，超越去年全年總額。在去中化趨勢下，台灣積極打造「非紅供應鏈」吸引美日歐訂單。政府投入442億元，目標2030年月產十萬台。儘管無人機在不對稱作戰展現關鍵價值，更間接供應烏克蘭戰場，但專家指出成本過高與原物料依賴中國仍是待解難題。台灣正全力轉型為全球信賴的無人機樞紐。
外資狂砍逾4萬張！國家隊豪擲10億 買超「這檔晶片股」
台股昨（9）日上演大回血，加權指數強勢反彈1,201.66點，以44,704.44點作收，漲幅達2.76%。不過，面板大廠友達（2409）和記憶體人氣股華邦電（2344）淪為外資吸血續命對象，分別慘遭狂砍8萬412張和4萬8094張，國家隊進場救援，各輸血1億2532萬0236元與10億470萬4181元，買超張數占據第二和第一名。
中國被警告了！入侵行為太誇張 大洋洲兩強國結盟嗆：反對台海動武
即時中心／高睿鴻報導中國近年積極提升武力，並頻繁騷擾周邊各國，引發東亞局勢緊張；尤其，為遂行統一台灣的意志，對我國動武的野心更是日益蓬勃，雖尚未爆發全面衝突，但日復一日以各種灰色地帶襲擾手段，讓台灣不得不嚴加防範。其中一種「軟土深掘」的方式，就是將台灣海峽「內海化」，但這也等同跟國際社會「對著幹」、恐破壞各國在此自由航行的權利。據悉，最近澳洲、紐西蘭總理舉行兩國領袖峰會，過程中也有談到台海和平的相關議題。
晶片股反彈熄火！美股漲跌互見 費半挫近2％、道瓊震盪千點小漲
國際金融市場動盪加劇，美股周2（9日）開盤雖一度在科技股逢低買盤帶動下強勢衝高，道瓊工業指數與那斯達克指數早盤分別大漲逾400點與300點，激勵與台股高度連動的台指期夜盤一度勁揚396點，最高攻上45073點。然而盤中晶片股買氣急速凍結，美股主要指數隨後全面反轉崩跌，盤中費城半導體指數更慘烈滑落7.62%。最終道瓊歷經震盪千點後反彈小漲85點；費半下挫近2％。
賴清德指立院現還在審今年總預算 國民黨團：賴企圖用政治口水轉移違憲違法焦點
總統賴清德今（9）日赴台中出席「台灣卓越無人機海外商機聯盟大會師」時表示，指《國防特別預算條例》無人機產業發展的經費遭全部藍白刪除，甚至今（115）年已進入6月，行政院甚至已開始籌編明年度預算，今年度總預算卻仍在立法院未完成審議通過。賴清德期盼朝野共同支持，讓總預算能夠順利、儘速完成審議，產業能持續蓬勃發展。中國國民黨立院黨團對此回擊賴清德「企圖用政治口水轉移自己違憲、違法的焦點。」國民黨立院黨團在其Facebook上表示，立法院日前依法三讀通過了「軍人加薪」與「警消退休福利」法案，然而，賴清德總統卻帶頭違法、拒不副署公告，讓基層權益卡關。國民黨立院黨團更批賴總統在台中高調喊話，反過來指責立法院嚴審預算是「創下中華民國憲政史上最荒謬的情況」，企圖用政治口水轉移自己違憲、違法的焦點。國民黨立院黨團說，賴總統在無人機大會上大談「軍人在第一線守護國家、警消保護人民」，聽起來感人肺腑。但殘酷的現實是，在野黨極力幫軍警消爭取尊嚴與實質加薪，好不容易通過了，賴清德卻傲慢地「拒絕副署」，直接把照顧基層的承諾鎖進抽屜。「一邊流淚說感謝，一邊狠心擋福利，這不是雙標，什麼才是雙標？」國民黨立院黨團轟賴清德
台灣竟「罕見開砲金正恩」！全因北韓配合中共做1事 外交部都說了
即時中心／高睿鴻報導同屬威權國家陣營的中國與北韓，近年在各領域密切合作，甚至呈現「抱團取暖」態勢，共同對抗世界民主陣營。為了向中共取得更多資源及援助，北韓當局「舔中」的力道似乎也逐漸增強，近年就連台灣議題的立場都高度一致，大力支持中國「一中原則」立場、完全無視我國主權；最近，北韓最高領導人金正恩會見中國國家主席習近平，再次公開力挺一中原則。對此，外交部發言人蕭光偉今（9）日表達嚴厲譴責。
遠東集團中國實體百貨全熄燈 黃晴雯：止損保留實力 不會放棄大陸市場
遠東集團自1993年進入中國大陸市場，隨著重慶遠東城日前熄燈，遠東集團在中國大陸百貨實體據點暫時歸零。遠東SOGO董事長黃晴雯今天（9日）說，中國大陸經濟與內需復甦前景未明朗下，先持觀望態度，但不會放棄大陸市場，「將保留實力，不做無謂的失血」，現階段先經營好大巨蛋商場，未來重返大陸市場將更有底氣。
6月大洗牌！ 「3星座」迎十年一遇轉捩點 打掉重練反而原地封神
2026年大環境劇烈洗牌，危機中正伴隨轉機。小孟老師指出，今年6月全球局勢震盪，少數幸運兒將在月尾迎來「十年一遇」的命運轉捩點，這不僅是微小改變，更是足以影響未來十年的重大時刻！
伊朗外長發出警告：外國軍隊面臨捲入衝突交火的「持續風險」
伊朗外交部長近日針對中東局勢發表嚴正警告，指出駐紮在該地區的外國軍隊正面臨極高的安全威脅。他強調，隨著區域緊張局勢升溫，這些外國武裝力量隨時可能陷入各方勢力的交火之中，面臨「持續性的風險」。
就算強弓真的可以 俄橡樹飛彈實戰表現拉垮 美軍都不太在乎、台灣真需要極音速對地飛彈？
今年4月初，台灣上市公司全訊科技（5222）在台灣證券交易所舉行年度業績發表會，發表會的主要目的是向法人說明公司的業務範疇與財務展望。然而就在說明業務範疇的過程中，這家長期深耕軍工級微波功率放大器的供應商，意外揭露了台灣國防界長久以來諱莫如深的數字：天弓三型飛彈射程500公里，天弓四型（強弓飛彈）射程達1500公里，飛行速度超過10馬赫，但國防部並未證實相關......
選情緊張了？蔣萬安竟講「這句話」嘲諷賴清德 綠營戰將霸氣回擊
即時中心／高睿鴻報導暱稱「AI教父」的輝達（NVIDIA）公司執行長黃仁勳，近日再度重磅來台，並多次對台灣的能源、發電議題表達關切，並宣稱「台灣需要更多電力」；為此，我國總統賴清德則邀請黃，之後可親自走訪台灣電廠，了解我國能源政策、供電現況。豈料，先前才為能源及變電所議題，與台北市長參選對手沈伯洋唇槍舌戰的現任市長蔣萬安，竟突然跳出來參戰、酸賴清德說「總統要不要先去核三廠看一看？」，引發綠營人士批評。
知名連鎖便當店今年剛開幕…釀新竹嚴重氣爆「2輕傷2命危」員工這樣說
新竹市東區高翠路今天（9日）凌晨3時許驚傳大爆炸，街上一片狼藉，宛如戰場，警消出動14車，消防40人前往救援，現場共4名傷者，其中一對老夫妻命危送醫；初步了解，爆炸點疑為今年剛開幕的知名連鎖便當店，據警消調查，轉述便當店員工指稱，店內3桶16公斤瓦斯桶，1桶20公斤，有使用天然氣，至於詳細洩漏原因是來自天然氣，或液化石油氣仍待調查。
空姐沒告訴你的事！是否經常搭機，根據登機「一習慣」即可判斷
每一次踏入機艙，對許多人來說只是旅程的起點，但對維持客艙秩序的機組人員而言，考驗才剛開始。當空服人員站在艙門口，一邊面帶微笑問候、一邊檢查登機證時，他們的眼神早已啟動專業的「掃描模式」。其實從乘客踏進機艙的那一刻起，空服員往往已經能大致判斷對方是不是經常搭機的人。令人意外的是，關鍵不在穿著打扮，而是一個許多人每天都在做的登機習慣。（記者唐家興）
學生全免費 第一線教保人員只能摸黑吃冷飯
【記者 沁諠／台北 報導】近期部分縣市陸續宣布「學生全面免午餐費」，減輕家長經濟負擔，政策方向值得肯定。然而，
【立院小食堂3】葛如鈞公開點名感謝蔣萬安！原因曝光：為科技宅立了大功
由 KNOWING 新聞與 17LIVE 合作播出的《立院小食堂》第三季第二集，於 8 日中午熱鬧開播！本集節目再度打破傳統棚內錄影框架，直接深入國會辦公室。節目特別邀請到在科技、新創與幣圈擁有超高人氣、有「寶博士」之稱的國民黨不分區科技立委葛如鈞。 ＊想看詳細報導請點擊：【立院小食堂3】力拚本會期三讀！虛擬資產專法初審通過，葛如鈞親解 VASP 產業制度化進程 節目剛開播，主持人 KNOWING 新聞創辦人暨總編輯楊方儒便與葛如鈞邊品嚐南門市場經典的湖州肉粽，邊暢談台灣科技轉型的急迫性。葛如鈞憂心忡忡地指出，台灣過去 40 年靠著優質勞工、爆肝文化與廉價電力換來了「護國神山」半導體產業的輝煌產值。然而，目前台灣生育率全球墊底（僅 0.76%），面對電力成本上漲、國際搶設晶圓廠、以及 AI 與自動化機器人全面崛起的時代，台灣過去的「紅利」可能在未來 10 年內燃燒殆盡。 「我們不能等實體經濟的河水都乾涸了才想著要轉型！」葛如鈞強調，台灣在硬體代工實力無庸置疑，上週的 Computex（台北國際電腦展）更是萬人空巷、全球聚焦，但台灣的未來不能只停留在「重硬偏軟」的思維。他認為，台灣人的數
旅韓注意！韓網友疾呼台人別做「這件事」：恐遭驅逐出境
韓國3日舉辦地方選舉，不料卻爆發選票短缺4700多張，上萬民眾上街徹夜抗議高喊「重新選舉」，警方諸多強勢作為更是讓「中國介選」話題迅速在網路上發酵。對此，一名韓國網友也發文提醒，台灣人絕對不要到抗議現場，以免觸法，最嚴重恐遭驅逐出境；旅遊部落客「不奇而遇 Steven & Sia」則曝光韓國最新近況，表示店家仍照常營業，觀光客不必過度擔心。
秀英鄭敬淏聚少離多 14年情斷
韓國女團少女時代成員秀英與演員鄭敬淏是演藝圈公認的模範情侶，相戀14年愛得低調卻甜蜜，2人近日先被網友發現互相取消追蹤IG，9日秀英所屬經紀公司Saram娛樂也證實：「兩人確實已經分手，決定以良好的同事關係繼續相處。」消息一出震驚外界。
美決策會轉變？若川普、賴清德通話 外媒：台灣憂心重演「澤倫斯基時刻」
金融時報9日以「川普會拋棄台灣嗎？」為題分析，目前沒有跡象顯示美國對台政策出現實質轉變，但川習會後，台北對川普處理台灣問題的方式愈發不安，外界憂心北京正影響華府對台認知與決策。有專家指出，美中領袖會晤前暫緩重大軍售並不罕見，重點是關注區域的嚇阻備戰能力，而盟友將觀望美國對台態度決定是否跟進。
網紅多米多羅狂酸作品空洞黃山料遭公審 前總統跟風發諧音梗
曾連續3年霸榜誠品暢銷冠軍的34歲作家黃山料，最近又成了公審話題。YouTuber「多米多羅 Domidolo」看完他的6本著作後，忍不住開砲狂酸內容空洞、文字蒼白，甚至給出0分評價。影片中直指書裡充滿刻意留白與邏輯矛盾的偽名言，根本是在浪費紙張，這番犀利批評讓影片迅速爆紅，瀏覽人次突破100萬，在網路上掀起一陣不小的議論波瀾。