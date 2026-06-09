無人機是台灣國安戰略得自己造！賴清德喊拚亞洲中心 傳產老本行也能變出新飯碗

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從賴清德親自出席、全程參與，到經濟部力推產業鏈，再到台中傳統製造業尋找新出路，台灣無人機產業不只是政策口號，完整的供應鏈已然成形。圖／雷虎提供

總統賴清德今（9）日親赴台中出席「台灣卓越無人機海外商機聯盟大會師」，強調推動無人機產業是國家重大政策，盼讓台灣成為全球無人機發展的亞洲中心。這場活動背後含有三層意義：國防軍工產業是賴政府核心方向、無人機是經濟部極力推動的非紅供應鏈，同時，更是台中工具機、手工具、精密製造等傳統產業升級轉型的新機會。

新興科技題材的台灣無人機產業，關係國防、經濟與產業轉型三條軸線。總統賴清德今天親赴台中出席「台灣卓越無人機海外商機聯盟大會師」，明確表示，推動無人機產業是國家重大政策，希望讓台灣成為全球無人機發展的亞洲中心，共築全球無人機重要版圖。

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這句話道出第一個重點：屬於國防軍工產業的無人機，是賴政府產業政策的核心之一。

俄烏戰爭、中東衝突到全球民主供應鏈重組，都讓各國重新認識無人機的重要性。無人機不只是戰場工具，也是偵蒐、救災、巡檢、物流與資安管理的新型平台。對台灣來說，發展無人機不只是產業商機，更牽動國家安全與防衛韌性。

經濟部也正把無人機當成重點產業鏈來推。在經濟部協助下，超過260家業者組成「台灣卓越無人機海外商機聯盟」，今天在台中大會師，從整機、光學酬載、飛控電腦到關鍵零組件，都能看到台灣本土一條龍的供應鏈逐漸成形。

經濟部也指出，台灣無人機產業近年已成長21倍，2025年外銷金額29.5億元，顯示MIT無人機正在打進國際市場。

台灣更是取得授權，成為美國境外第一個可提供Green UAS認證服務的國家。這代表台灣業者未來不用再遠赴海外取得認證，有助縮短打入國際市場的時間與成本，也能提升台灣在非紅無人機供應鏈中的位置。

無人機還是傳統產業升級轉型的新跳板。

尤其台中本來就是台灣工具機、手工具、五金與精密加工重鎮。這些產業過去擅長的是零組件、機構件、加工能力與量產經驗；現在若能結合半導體、資通訊、光學、馬達、電池與飛控系統，就有機會從傳統製造，升級成無人機關鍵供應鏈的一部分。

不具名業者表示，無人機產業具有高技術門檻、高資本投入及長期技術累積等特性，因此穩定且可預期的市場需求相當重要。近期國防特別條例中，部分原規劃用於國內商購、委託製造及國防產業鏈建構的相關預算未能納入通過版本，的確讓不少業者感到失望。

不過，他也向《鏡報》表示，台灣業者投入無人機產業並非如有些外界引導那樣、好像要騙取國防預算，我們真正看好這是一條攸關國家安全與產業升級的道路。目前最重要的工作，就是持續投入研發、建立非紅供應鏈體系，把技術能力與量產能量先準備好了，先爭取國際市場訂單，之後不管是國防需求、政府採購，自然都有機會回到台灣業者手上。

他強調，畢竟無人機牽涉國防安全與關鍵技術，自主供應鏈的重要性愈來愈高。很多關鍵能力不能掌握在別人手上，台灣一定要有自己的無人機產業鏈與製造能力。

經濟部也說推動無人機產業與非紅供應鏈的方向不會改變，後續仍會透過研發補助、國際合作、測試驗證、資安檢測與國際認證等方式，協助業者深化關鍵技術、擴大海外市場。無人機不只是新國防戰略的一部分，也可以是傳產升級的生意新引擎。



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