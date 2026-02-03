無人機時代，煙幕彈成過時裝備？周宇平曝對打擊鏈影響：創造短時間窗口

近年來，多元感測器及無人機在多場衝突中大量被運用，從戰略級偵察到戰術級即時打擊，已深刻改變現代戰爭的樣貌。透過長時間滯空監控、即時影像回傳與精準導引武器結合，戰場呈現高度透明化特徵，傳統部隊「被發現即被打擊」的風險大幅提升。在此背景下，前飛彈指揮部計畫處長周宇平指出，過往以視覺遮蔽為主要功能的煙幕彈，往往被視為難以對抗無人機感測器的過時裝備，其作戰價值也因此受到質疑，但在多感應器主導的作戰環境中，煙幕彈並未喪失其戰術意義，而是需要被重新定位與理解。

周宇平說，現代無人機普遍搭載多種感測器，包括可見光（EO）、紅外線（IR）影像系統，以及雷射測距與導引裝置，部分中高階平台更具備合成孔徑雷達能力，使其在惡劣天候或遮蔽環境下仍能維持一定監控效能；透過這些感測器的整合運用，無人機得以建立完整的目標態勢感知，並快速完成「發現—確認—打擊」的作戰循環。

無人機感測器與打擊鏈的作戰特性

周宇平指出，值得注意的是，無人機的核心優勢並非單一感測器具備「無所不能」的能力，而在於高度壓縮的決策與打擊時間，當影像清晰、目標穩定時，操作員或自動化系統能迅速完成鎖定與攻擊；反之，一旦影像品質下降、目標輪廓模糊或追蹤中斷，即可能迫使操作端重新確認，進而延誤攻擊時機，因此，無人機作戰體系對「穩定、連續的感測資訊」具有高度依賴性。

煙幕彈在多感測器戰場中的實際效用

周宇平提到，傳統對煙幕彈的理解，多半停留在遮蔽人眼視線的層次，然而，現代煙幕技術已逐步朝多光譜干擾方向發展，部分煙幕材料對紅外線具有吸收或散射效果，亦可對雷射測距與指引造成一定程度的干擾。雖然這類煙幕無法徹底阻斷所有感測手段，但其效果並非全然無用。

周宇平表示，在多感測器融合的作戰環境中，煙幕彈的實際功能不在於「讓無人機完全失明」，而是降低感測資訊的品質與可靠性，當目標被煙幕部分遮蔽時，影像解析度下降、熱源輪廓變得模糊，將增加目標識別與追蹤的困難度，這種干擾往往不足以長時間隱匿目標，但卻能對打擊鏈的關鍵節點造成影響。

更重要的是，周宇平說，煙幕彈所創造的是一個短暫的「時間窗口」，在高節奏戰場中，數十秒的延遲可能足以讓部隊完成轉向、進入掩體、分散部署，或脫離原先被鎖定的位置，從這個角度看，煙幕彈的戰術價值不在於持久防護，而在於爭取時間、打亂敵方攻擊節奏。

（周宇平提供）

實戰案例中的觀察與啟示

周宇平表示，近代衝突顯示，煙幕彈仍頻繁出現在戰術層級行動中，特別是在裝甲部隊機動、撤離或重新部署的關鍵時刻，當部隊察覺遭到無人機監控或即將遭受攻擊時，施放煙幕可迫使對方重新確認目標位置，降低即時打擊的成功率。

他指出，部分案例顯示，煙幕的確成功延遲無人機的鎖定，為地面部隊爭取生存空間；而當對手具備多感測器融合能力或能持續從遠距監控整體戰場時，煙幕的效果便迅速被削弱，這些經驗說明，煙幕彈無法對抗完整的監偵體系，卻能對單次攻擊行動造成實質干擾，其效果具有情境依賴性。

煙幕彈的限制與風險

然而，周宇平也示警，即便重新定位煙幕彈的角色，也必須正視其明顯限制，首先，煙幕對雷達感測的影響有限，難以對具備穿透能力的感測器形成有效遮蔽；其次，煙幕持續時間短，且高度受氣象條件影響，風向與地形可能迅速削弱其效果，此外，施放煙幕本身也可能成為一種「行為訊號」，反而引起敵方注意，甚至成為後續火力打擊的參考。

周宇平說，正因如此，煙幕彈並不適合作為單一防護手段，而更適合被納入整體反偵察與生存體系中，與電子干擾、誘餌或機動戰術相互配合使用。他指出，現在的雷達技術提高，對於干擾鋁箔絲（Chaff）的目標遮蔽，因雷達解析度大幅提升、高更新率、更精細的多普勒處理，在在使得對傳統雷達或飛彈尋標器干擾用的傳統干擾鋁箔絲形成的「雲狀反射」因形態固定、缺乏真實目標的運動特徵，更容易被辨識為非實體目標，這也是該注意的問題之一。

無人機時代下煙幕彈的戰術再定位

周宇平強調，在無人機高度普及、戰場透明化程度不斷提升的現代作戰環境中，軍事目標或車輛加裝煙幕彈並非落伍設計，反而是一種具備實際戰術價值的低成本防護手段，其核心作用並不在於讓防護資產「完全消失於戰場感知之中」，而是透過遮蔽或干擾無人機主要依賴的可見光與紅外線感測能力，破壞敵方偵蒐、識別與導引流程，進而削弱其快速完成打擊鏈的能力。

周宇平表示，從作戰節奏的角度觀察，煙幕彈（干擾鋁箔絲等）的真正價值在於「爭取時間」，當攻擊載台尚未完成鎖定、或必須重新確認目標時，即可為地面部隊提供短暫但關鍵的行動窗口，使其得以進行機動、撤離，或同步啟動其他反制措施，如電子干擾、誘餌部署或其所屬的防護系統運作，即便這樣的時間優勢僅有數十秒，在高度壓縮的作戰循環中，仍可能對攻擊結果產生實質影響。

（周宇平提供）

他指出，煙幕彈其對雷達感測或多感測器融合系統的干擾效果有限，也不適合用於長時間的靜態防護；然而，若能與機動作戰、欺敵手段以及電子戰系統整合運用，煙幕彈便不再是孤立的防護裝備，而是整體反偵察與生存體系中的一個有效節點。

周宇平強調，在多元感測器主導的現代戰場上，煙幕彈的角色已從傳統的視覺遮蔽工具，轉變為一種干擾敵方感測與決策節奏的戰術手段，只要運用得當，這類防護技術不僅仍具相當實用性，也值得持續投入研發與戰術層面的深化運用，無再需要強調高價的系統攔截。

