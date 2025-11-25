無人機最深入侵犯羅馬尼亞領空 北約戰機緊急升空

（中央社布加勒斯特25日綜合外電報導）隸屬北大西洋公約組織部隊的羅馬尼亞和德國戰鬥機今天在羅馬尼亞與烏克蘭邊界附近緊急升空，針對歷來最深入羅馬尼亞領空的無人機侵犯事件作出回應。

路透社報導，布加勒斯特稱這是俄羅斯的挑釁行為。國防部長莫斯特亞努（Ionut Mosteanu）表示，北大西洋公約組織（NATO）飛行員一度接近，準備擊落這架多次進入北約成員國領空的無人機，但考量可能對地面造成損害，最後並未開火。

羅馬尼亞境內後來發現沒有填裝炸藥的無人機殘骸。

莫斯特亞努說：「我們正在處理俄羅斯對羅馬尼亞再一次挑釁，羅馬尼亞軍方和德國的歐洲戰機（Eurofighter）本來試圖擊落一架無人機。我認為，飛行員評估可能的附帶損害…因此選擇不開火。」

俄羅斯無人機夜間攻擊羅馬尼亞邊境附近、位在多瑙河（Danube River）對岸的多個烏克蘭港口。

今天這起越界事件是自從俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭以來，羅馬尼亞通報的第13起空域遭到入侵事件，不僅是最深入領空的一次，也首次發生在白天。（編譯：何宏儒）1141125