無人機殺手報到！ 瑞典、丹麥聯手軍援烏克蘭「40mm防空神砲」

〔編譯陳成良／綜合報導〕面對俄羅斯無人機與巡弋飛彈的飽和攻擊，烏克蘭亟需可靠的低空防空武器。瑞典與丹麥兩國政府宣布，將聯合採購瑞典製造的Tridon Mk2防空系統軍援烏克蘭，這款升級版的40公厘機砲，被視為對抗廉價無人機群的「高CP值殺手」。

據烏克蘭軍事媒體《Defence Express》報導，這項軍援計畫已在瑞典政府官網公布。Tridon Mk2系統由英國貝宜系統(BAE Systems)研發，核心是經過現代化升級的博福斯(Bofors)40公厘機砲。這款火砲家族在全球服役已超過90年，在烏克蘭戰場上重新證明了其在低空防禦上的價值。

廣告 廣告

Tridon Mk2系統搭載在斯堪尼亞(Scania)卡車底盤上，具備高機動性與快速部署能力。它的設計目的就是為了對抗無人機、巡弋飛彈、直升機和低空攻擊機等廣泛的空中威脅，同時也能用於直接打擊地面目標。

這次軍援的系統將整合瑞典紳寶(Saab)的「長頸鹿1X」(Giraffe 1X)雷達和火控感測器，大幅提升目標的偵測與追蹤能力。

彈藥方面，系統將配備現代化的「3P可編程高爆彈」(3P ammunition)。這類彈藥可根據目標特性進行設定，能發射出類似「霰彈」的高速破片，極有效地對付體積小、速度快、飛行高度低的無人機群。

瑞典為此系統提供了約2.1億瑞典克朗(約新台幣73.7億元)的資金，丹麥則追加了約4800萬瑞典克朗(約480萬美元)的額外採購與設備。兩國強調，他們已準備好接收更多國家加入這項聯合軍援計畫，以進一步強化烏克蘭的空防力量。

【看原文連結】

更多自由時報報導

挺台軍火商拿捲尺量殲-35模型！當場質疑戰力 中國官媒氣炸反擊

海鯤號水面下畫面首曝光 成功發射誘標締造里程碑

艦艏「小牙籤」真的掰了！海軍康定級承德艦升級完畢 戰力大幅躍升

助台打造「台灣之盾」！美擬增售我一個愛國者飛彈營 導入IBCS系統

