無人機燈光秀《俄羅斯方塊》！Red Bull 紅牛在杜拜即時玩起無人機展演

近幾年來，無人機燈光秀已經成為大型活動與展演中最吸睛的環節之一，但每次表演前所有飛行路線與畫面都必須事先編排。

不過，Red Bull 紅牛近期在杜拜利用無人機燈光秀舉辦的俄羅斯方塊世界總決賽（Red Bull Tetris World Final ）卻徹底打破了慣例，除了透過無人機把杜拜夜空變成全球最大的「遊戲畫面」，而且比賽過程採用即時對戰設計，選手的每次操作都會同步反映在空中的無人機編隊上，不僅無法事先預測，更無法事先寫好程式。

杜拜天際線，成了即時對戰的遊戲畫面

比賽選在杜拜知名地標 Dubai Frame 杜拜之框舉辦，由來自土耳其的 Fehmi Atalar，對上秘魯選手 Leo Solórzano，兩人不只是爭奪世界冠軍，更共同完成了史上第一場可即時操作的空中《俄羅斯方塊》對戰。

在現場觀眾眼前，無人機燈光秀不再只是預先設計好的燈光圖案，而是真正的遊戲機。每當選手按下按鍵，天空中的俄羅斯方塊就會立刻旋轉、下墜或重新排列，把杜拜的夜空變成一台巨型遊戲機。

為了天空版 Tetris，團隊乾脆重寫遊戲

負責這次無人機燈光秀控制任務的是 Lumasky 團隊，團隊在測試過程中發現，現有的《俄羅斯方塊》遊戲架構根本無法直接連接無人機控制系統。

因此，Lumasky 團隊重新打造一套專屬的 Tetris 俄羅斯方塊遊戲系統，讓遊戲能直接與無人機控制系統連接，省去中間轉換可能造成的延遲與風險。

在這場世界總決賽裡，Lumasky 團隊總共出動了 4,000 架客製化無人機，其中 1,200 架負責開場表演，其餘 2,800 架專門用於決賽即時對戰。每架無人機重量約 249 公克，並配備高亮度 LED 燈，可呈現數百萬種色彩，即使在數公里外也清楚可見。

沒有劇本、沒有備案，即時互動才是最大挑戰

但這次無人機燈光秀最難的關鍵在於「即時互動」，加上電競比賽的節奏非常快，任何一個操作都可能瞬間改變局勢，也因此這次展演完全無法事前排練。

無人機技術負責人 Kris Vloemans 表示，遊戲選手操控的俄羅斯方塊是由 1,400 架無人機組成，所有無人機必須同時接收不同指令，並且在空中同步執行操作，而且整個系統必須每秒更新 30 次。

只要有一毫秒的延遲，整個畫面就可能會失準錯位，也因此這場比賽完全沒有任何劇本，更無法有任何備案。

至於最終奪冠的是，年僅 19 歲的土耳其選手 Fehmi Atalar。令人意外的是，他過去沒有正式參加過俄羅斯方塊錦標賽，這次單純參賽竟然一路闖進總決賽，最後在杜拜夜空中奪下世界冠軍，也成為電競史上相當罕見的一幕。

若是從技術角度來看，這場俄羅斯方塊世界總決賽不只具備話題噱頭，還是一場無人機展演「即時互動能力」的實戰證明。同時，也象徵無人機燈光秀已經從必須先經過事前安排設計，逐步走向能即時回應人類操作的互動系統。

原文刊登於：三嘻行動哇

圖片及資料來源：Drone XL、Red Bull

