無人機爆大單／反制攔截有AI有雷射 布局台版星鏈攻防更有力

無人機想要有「攻防一體」的戰力，除了無人機性能外，還要具備反制攔截能耐，最後，還要將能自主國防通訊網的低軌衛星納入。圖／TASA衛星示意圖

500億元預算規模中，除了無人機之外，其反制攔截系統也包含在內，從國防安全網的角度來看，目標是要建立一整套能防、能攻、能自主通訊的完整體系。由於中國是全球無人機第一大國，數量與種類都驚人，台灣必須擁有反制能力。因此，賴總統提出的不對稱作戰，不只談無人機本體，更強調反制攔截網與低軌衛星的布局。

在反制系統中，「軟殺」扮演極關鍵角色。為升(2231)就是無人機反制領域的重要的要角，運用射頻訊號處理、毫米波雷達與AI影像分析等技術，所推出的Aegis「雷盾」系列，具備偵測、定位、干擾等功能，可使不明無人機失效或迷航，守住空域。這正是台灣長年深耕電子與通訊產業的底子，如今轉向國防，反而展現強大的競爭力。

但只有軟殺還不夠，台灣更需要真正能「打得下來」的硬殺武器。除了遠中近程槍砲彈之外，漢翔正投入無人機雷射反制系統研發，預計年底將推出國內自製率高達九成的高能雷射武器，使台灣躋身全球少數掌握雷射硬殺技術的國家。

雷射武器反應快、準度高、運作成本極低，可在2公里內有效擊落入侵無人機，其8kW雷射在125公尺距離即可燒穿4mm鋼板。漢翔總經理曹進平直言，台灣不可能用飛彈去打小無人機，成本過高，因此雷射是最務實、也最有效的新世代硬殺解方。

漢翔總經理曹進平表示，高能雷射系統反應快、準度高、成本低，可在2公里內擊落入侵無人機。圖／陳宏銘攝

然而，要讓無人機與反制系統真正發揮戰力，還必須具備「不怕被切斷的通訊與定位能力」，這正是台灣必須自行掌握低軌衛星的原因。SpaceX Starlink立場恐怕是偏中，戰時可能隨時關閉服務；若無人機、無人艇在任務中通訊被切斷，所有反制與作戰能力將瞬間被打亂。因此，台灣勢必要建立自己的低軌衛星通訊網路，掌握天上訊號的主權。

國家太空中心正推動台灣版星鏈B5G低軌衛星計畫。首顆衛星預計2027年發射，六顆完整星系將於2030年到位。一旦低軌衛星建好，即使海底電纜遭破壞也不怕通訊中斷，無人載具的指揮鏈不會遭到干擾或外國關機，整個空防與海防才能進一步得到穩固。

對了，順帶一提，由總統賴清德命名、屬於低軌衛星的齊柏林衛星（福衛八號）將會在11月29日發射升空。

齊柏林衛星（福衛八號）預計11月29日發射升空。圖／TASA



