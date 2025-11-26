無人機爆大單／國防部徵商日 將開啟台灣史上最大無人機採購
面對中國解放軍持續擴張軍力、不時地耀武圍台軍演、揚威進出第一島鏈，已對亞太各國形成實質威脅。總統賴清德直白指出，台灣不能成為第一島鏈的破口縫隙，因此要啟動規模高達1.25兆元的國防特別預算，不僅將加強對美軍購，還首先點名強化不對稱戰力，而不對稱戰力的先鋒部隊，即是無人機。
今（27）日國防部軍備局舉行500億元無人機徵商規格說明會，預計將吸引到台灣無人機供應鏈，像是雷虎、亞航、長榮航太、智飛科技、神通資訊科技、中光電、漢翔、經緯航太等廠商到場卡位，整場將會是不對稱商武軍團大集合。台灣欲打造自己的軍工供應鏈，國防部也早早鎖定無人機／無人船（無人載具）、航太、船艦、機器狗、以及衛星五大發展主軸。今天登場的就是無人機，其徵商條件也直接亮出底牌，一定要完完全全非紅零組件、產品才行。
任何中國大陸（含港澳）廠商都不能參與，有陸資背景廠商不能碰，整條供應鏈零件禁用陸製，換句話說，這份大單幾乎100%為台灣自己國防產業鏈的大補丸，除非台灣是本身缺乏的飛控軟體、衛星通訊晶片這類核心技術、或是還在發展中的自主研發組件，不然所有模塊零件必須國產化，等於透過國防需求一方面提升防衛戰力，另一方面也帶動產業的升級。
國防部此次開出民國115年、116年合計48,750架無人機的驚人籌購量，不僅金額龐大、功能明確，對產業的拉動效應更是直上天花板。這筆500億規模的錢，相當於蓋一座台北大巨蛋外加周邊商場的金額，而若是中型封閉式體育館，更足以蓋五座。而且這不單僅有兩年的光景，因為美國要求台灣政府2030年時國防預算拉升至5%，如此一來，無人機的後勢定還得擔綱吃重的角色。
國防部對於無人機規格、數量，又再細分成「沉浸式無人機」、「投彈式無人機」、「小型自殺式無人機」、「中型自殺式無人機」、「濱海監偵型無人機」五款。其中，操作者戴上飛行眼鏡或VR頭盔，就能透過機載的鏡頭，以第一視角進行飛行的「沉浸式無人機」需求量最大、達到34,000架。
「沉浸式無人機」具有高度的操控自由度，能更精確的進行打擊和偵察，也可群蜂作戰，減少人員傷亡，因此總購量最大。需求量最少的是「濱海監偵型無人機」相較之下僅710架，而其他三款無人機的機型，則落在4000-6000架之間。
