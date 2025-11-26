無人機爆大單／股市先暴動 軍工鏈成台灣無人機下一站世界盃
台灣正站在亞太地緣政治的風暴中心，與中國大陸關係緊繃。總統賴清德宣示，強化國防戰力，全方位打造國防關聯產業，來維護國家。在這樣的氛圍下，國防部軍備局今（27）日舉行規模高達500億元、近5萬架無人機的徵商規格說明會，可說是「國安高層會議後，台灣軍防升級射出的第一箭」。
總統府透露，賴總統推動的「台灣之盾」並不是單純的軍購案，而是要把整個台灣產業鏈一起拉上戰備，橫跨七大目標領域，預估將帶來4,000億元的經濟產值、創造9萬個工作機會。其中「無人載具（無人機、無人艇）及反制系統」也是關鍵亮點。尤其在2026年至2033年的國防需求帶動下，台灣非常有機會打造自己的「軍工科技新鏈」與「無人機供應鏈」，取代長期依賴的紅色供應鏈。
國防部此次公布的48,750架無人機採購需求，可說是史上最大一筆。從沉浸式、投彈式、中程自殺式、小型自殺式，到濱海監偵型機種通通包含。如此大規模的需求，已超越單純購買成品，而是直接把市場端在台廠面前，要打造自己的軍工科技升級。光是無人機，就能帶動控制晶片、光電鏡頭、AI影像辨識、複材結構、電池能源、衛星定位等整串產業升級。
從股市反應也能看出端倪。昨（26）日台股36檔漲停中，與軍工、無人機相關的就有漢翔（2634）、雷虎（8033）、中光電（5371）、邑錡（7402）、亞航（2630）、事新科（4916）、晟田（4541）、世紀（5314）、銘旺科（2429）、寶一（8222）、為升（2231）、台船（2208）、龍德造船（6753）、和成（1810）、攸泰科技（6928），安集（6477）高達16檔漲停板，顯軍工與無人機類股，將成為中長線看好的產業。
除了無人機徵商規格說明會外，10月初，憲兵指揮部也曾公開徵詢一類、二類、沉浸式無人機與無人機導控站，提出的規格是機體必須40%以上能用3D列印製造。原因很簡單，這部隊的戰鬥屬性是要能「自己修、自己印、自己補」。缺零件第一現場就直接做，行動不能因為無人機暫停。不過，需求量能上，絕對遠不及國防部軍備局的數量。
從台灣的角度來看，這也代表一個新的產業機會：非紅供應鏈啟動。台灣不只能自製無人機、以及相關零組件，之後還能對外輸出。
更多鏡報報導
無人機爆大單／國防部徵商日 將開啟台灣史上最大無人機採購
無人機爆大單／反制攔截有AI有雷射 布局台版星鏈攻防更有力
把五星級飯店當後宮！60歲資深機師起色心 強拖年輕空服員進房性侵
其他人也在看
國防500億標案將至！雷虎開盤秒鎖漲停板 盤中32檔個股攻頂...航運族群開4紅燈撐起揚帆
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（26）日開盤走高，最高一度上漲437.56點至27,349.73點，截至中午12時35分暫報27,262.50點，維持在上漲350.3...FTNN新聞網 ・ 18 小時前
雙資強勢回補權值大復活 台股放量奪回27000點/南亞科違約風暴 極速行情下少年股神又落馬/無人機國防雙題材 雷虎漲停軍火線全面延燒｜Yahoo財經掃描
美股周二在降息預期升溫帶動下全面走高。隨著美政府關門危機落幕、零售銷售與PPI等延後公布的經濟數據顯示消費轉弱、通膨持續降溫，加上多位Fed官員釋出鴿派談話，市場押注12月再降息一碼機率升至逾8成，道瓊工業指數大漲1.43%，標普500指數漲0.91%，那斯達克指數漲0.67%，費城半導體指數小漲0.16%。個股方面，受Meta傳出洽談採用Google自研TPU晶片影響，輝達股價一度重挫逾7%，終場仍跌2.59%，壓抑科技股漲勢；相對地，Google母公司Alphabet續漲1.53%再創歷史新高，合作夥伴博通也漲1.87%。台積電ADR早盤一度大跌逾4%，盤中跌勢收斂，尾盤回到平盤，英特爾則是微升0.9%，反映市場對台積電提告前高層轉投英特爾事件的後續觀望氣氛。 亞股今日多數跟隨美股走揚。日股大漲1.85%，韓股同步勁揚2.67%；港股小幅收漲，上證綜合指數則是走弱，區域市場情緒普遍偏多。 在AI情緒回溫加持下，台股今（26）日一路震盪走高，終場大漲497.37點、收在今日最高價27409.54點，漲幅1.85%，成功收復27000點與10日線，成交值放大至5099.61億元，顯示資金回流力道強勁。權值股全面點火，台積電(2330)上漲25元收1440元，鴻海(2317)勁揚逾3%，聯發科(2454)在Google TPU與AI題材加持下攻上漲停鎖在1300元，帶動電子與AI族群人氣回籠；「小台積電」富邦科技(0052)完成一拆七後恢復交易，股價走揚，成交量爆出逾20萬張、穩坐成交王。題材股方面，軍工概念在總統賴清德拋出1.25兆元國防特別預算與國防部無人機採購案加持下全面點火，雷虎(8033)、漢翔(2634)、龍德造船(6753)等多檔亮燈漲停；矽光子與光通訊族群同樣強勢，波若威(3163)、光聖(6442)、聯亞(3081)等聯袂強漲，高價股力旺(3529)重返2000元大關、股王信驊(5274)收盤價再創新高，整體盤面多頭氣勢明顯轉強。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 13 小時前
下個是誰？羅唯仁「帶槍投英特爾」 爆魏哲家陷更大人事危機
台積電日前爆出重量級人事震撼彈，退休資深副總羅唯仁遭指控在離職前影印二十箱資料，並轉投美國英特爾，引發科技圈譁然；台積電已於11月25日提告羅唯仁。有消息指出，這已讓董座魏哲家面臨一場關於人事布局的思考，因台積電中生代接班梯隊的競爭暗潮浮現，任何人事決策不慎，都可能引發比此次跳槽事件更嚴重的技術與人才外流。中時財經即時 ・ 22 小時前
股利政策出爐！兆豐金前三季EPS 1.91元、估明年台幣在28.5~31元區間
兆豐金今天舉行法說會，前三季每股獲利達1.91元，居公股第一名。展望後市，兆豐金總經理張傳章表示，今年第四季信用成本下降，子公司獲利穩健，資本充足，今年股利政策將會以現金股利為主，將與過去配發率75%相當，未來會以穩健資本，ROE 10%、ROA1%為目標。預期明年台灣經濟溫和成長，央行利率政策會維持不變，估美元兌台幣會在28.5~31元區間。太報 ・ 1 天前
《半導體》外資點名聯發科「兩頭燒」：手機毛利縮、ASIC專案卡關
【時報記者王逸芯台北報導】美系外資最新報告指出，受到智慧手機業務競爭加劇、成本上升以及終端需求疲弱影響，將聯發科（2454）2026與2027年每股盈餘（EPS）預估下調4%，反映核心業務毛利率前景轉弱。外資表示，聯發科股價近三個月相對大盤表現不佳（-18%，同期台股上漲9%），市場情緒本已偏空，而2026年上半年獲利年減幅度可能加劇，使短期反彈機會受限。 外資強調，雖然聯發科管理層對主要美系雲端服務商（CSP）的資料中心ASIC專案具信心，但該專案過去一年多次延遲，仍需觀察後續執行狀況，另一家美系CSP專案同樣面臨遞延，加上設計服務市場競爭激烈，使能見度有限。基於修正後的獲利預估，外資維持「中立」評等，目標價從1300元調降到1260元，恐使股價短期內仍有壓力。 外資指出，智慧手機SoC毛利率下行壓力大於預期，主要受到高通在中高階市場採取更具侵略性的價格策略，加上三星提供較低晶圓代工成本，使競爭進一步升溫；同時，聯發科旗艦SoC如天璣9500因晶片面積更大、設計效率不足，導致成本推升，而台積電（2330）先進製程漲價、封測產能吃緊與BT載板成本上揚也使費用增加。在安卓終端需求疲弱的背時報資訊 ・ 1 天前
不怕景氣衰退 4檔軍工股有獲利又站上月線
截至本週二(2025年11月25日)為止，芝加哥商品交易所的FedWatch工具顯示，市場預期聯準會(Fed)在12月會議(12月9日至10日)降再降息一碼的機率約為 80%至85%之間 。美股聞訊大漲，台股也重新挑戰27000，雖然收盤沒有站上，但市場信心已經逐步恢復。然而Fed連續降息的背後，其實是對未來經濟衰退的隱憂。陳唯泰｜Yahoo專欄作家 ・ 1 天前
台光電爆衝飆史高！AI需求訂單滿到2026 外資喊上看1695元
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導銅箔基板廠台光電（2383）在AI伺服器與網通市場的火熱需求帶動下，產線持續滿載，明年的訂單能見度幾乎一路排滿。受惠高階A...FTNN新聞網 ・ 13 小時前
台積電人事隱憂4／台積電接班安排水很深 揭張忠謀、魏哲家的最大難題
對台積電創辦人張忠謀和董事長魏哲家來說，接班的人事安排，或許是他們最難解決的問題。以張忠謀任內的梁孟松來說，從台積電離開後先後跳槽到三星和中芯，對台積電造成傷害迄今仍餘波盪漾；魏哲家才當上董事長一年多，也要面對資深副總經理羅唯仁帶槍投靠英特爾的尷尬，就在事發後一個月，直到25日才正式對羅唯仁正式提告，這段期間台積電低調的作風，也引發各方議論，可見台積電人事安排問題，水有多深。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
收盤／台積電穩盤助攻！台股狂漲近500點 軍工、矽光子扛大旗
美股週二（25）日收高，醫療保健與消費類股走強，成功抵銷輝達下跌對科技板塊造成的壓力，在美股強勁反彈的激勵下，台股今（26）日延續漲勢，電子權值股領軍上攻，AI概念股強勢點火。加權指數終場大漲497.37點，收在27,409.54點，漲幅1.85%，成交量放大至5,087億元；櫃買指數也同步上揚0.68%，收在256.14點，成交金額1,333億元，市場多頭氣氛明顯回溫。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
亞太首座及最大 STELLANTIS BRAND HOUSE 寶嘉聯合攜手佳樂汽車「台中旗艦品牌中心」盛大開幕
寶嘉聯合於 2025 年 11 月 24 日攜手中部經銷夥伴 – 佳樂汽車，在台中市中清路正式揭幕以 STELLANTIS BRAND HOUSE 全球最新規範打造的 「台中旗艦品牌中心」。此據點不僅是亞太區首座依循 STELLANTIS BRAND HOUSE 標準建置，也是亞太區最大的多品牌展示中心，更是少數將 Alfa Romeo、CITROËN、Jeep、PEUGEOT 四個品牌完整呈現於單一場域的服務據點。藉由全新沉浸式展示方式，「台中旗艦品牌中心」不僅體現 STELLANTIS 的品牌整合高度，也為台灣市場開啟前所未有的「多品牌複合銷售與服務體驗新格局」。 本次「台中旗艦品牌中心」…CarFun玩車誌 ・ 21 小時前
魏哲家喊先進製程「不夠」 傳台積擬加蓋3座2奈米廠
台北市 / 綜合報導 「護國神山」台積電，傳出將在台灣再次擴廠。平面媒體報導，台積電有意加蓋三座2奈米廠，地點可能選在南科附近的「南科特定區」；對此，台積電在截稿前，還沒做出回應。但人工智慧蓬勃發展，真的讓台積電的產能供不應求，董事長魏哲家最近在美國矽谷就坦言，先進製程「不夠、不夠、還是不夠」。輝達執行長黃仁勳，上次旋風訪台，也是希望能拿到更多晶片。 台積電董事長魏哲家VS.輝達執行長黃仁勳(11.08)說：「(你和黃仁勳談了什麼)，他想要更多晶片，沒錯，黃仁勳還想增加多少晶片)，這是機密，(是機密啊)。」「AI教父」黃仁勳日前再次旋風訪台，想拿到更多晶片，不難想像，台積電的產能有多麼供不應求，平面媒體報導，「護國神山」近期打算在台灣再蓋三座2奈米廠，一座預計投資3千億元，總額將達到9千億元，地點可能在南科特定區。台經院產經資料庫總監劉佩真說：「台積電已經在這個南科，建立龐大的先進製程的一個基地，這樣就能跟現有的晶圓廠，後段的一個封裝廠，形成一個緊密的超大晶圓廠，群聚的一個效應。」看看台灣目前2奈米版圖，新竹寶山規劃2座，高雄楠梓則是5座，這一季已經開始量產，如今南科有望再加3座，顯現先進製程需求龐大，2奈米家族，能長期為台積電貢獻營收，競爭對手三星則是宣稱，明年會在美國用2奈米幫特斯拉生產AI6，英特爾也號稱推出18A製程，但都難以跟台積電抗衡。台經院產經資料庫總監劉佩真說：「台積電製程整體的穩定性跟超高的良率，(會讓)客戶也具有轉換的一個成本，而且台積電也具有成熟的生產性能跟服務，還有產能跟交情的一個保證。」研調機構也指出，全球先進製程擴產，台積電就是主力，12吋月產能未來5年將增加超過30萬片，董事長魏哲家近期也直言，先進製程「不夠、不夠、還是不夠」，產能距離客戶需求，大約還差了3倍，還逗趣地說，想把「No more wafer」穿在身上，有分析師看好到了2030年，台積電的市值說不定就能超越蘋果，就看「護國神山」，接下來如何再創奇蹟。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡 親友悲慟證實：遺體將運回大馬
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...FTNN新聞網 ・ 1 天前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 20 小時前
為個人利益出賣台積電背叛國家！退休資深副總羅唯仁傳「不滿升遷安排」跳槽英特爾：要讓台積電付出代價
報導提到，老台積電人對此形容，像是過去張忠謀安排劉德音和魏哲家接班後，蔣尚義退休後跳槽到中國的中芯國際一樣，羅唯仁自視甚高，也當自己是CEO的料，於是走向跟蔣尚義一樣的路。放言 Fount Media ・ 17 小時前
經典賽》大谷翔平對上中華隊！愛爾達公布轉播授權「沒緯來」
大谷翔平宣布將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），這項重量級消息瞬間點燃全球棒球熱潮，也同步讓台灣球迷最關注的「轉播權」議題成為焦點。愛爾達電視今（25）日發布最新聲明，正式公布明年經典賽與大聯盟賽事的播出規劃。中時新聞網 ・ 1 天前
接客串被放鴿子 汪東城直播批劇組：當初怎不想好再問
男星汪東城近年將事業重心移往中國，日前他直播透露，原本已答應一個客串邀約，卻突遭劇組以「角色年齡設定問題」為由婉拒，讓他不悅直言：當初怎麼不想好才問」鏡新聞 ・ 15 小時前
台灣1條老街「像貧民窟」？網嘆一手觀光好牌被打爛 真實數據曝光
台灣老街往往乘載了數十年來的文化記憶，各有各的特色，吸引旅客前往觀光。但近年來國旅品質卻備受質疑，位於新北市烏來區的烏來老街，近日更是被點名如同貧民窟，引起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開
她曾連續8年（2012-2019）入選美國電影評論網站TC Candler公布的「全球100張最美面孔」，最高排名甚至達到第20名，是備受國際認可的東方美人代表。不過朱珠跟一般女生一樣也面臨過產後肥胖的問題，產後體重曾飆升至80公斤，她依然憑藉著科學的飲食與運動成功甩肉25公斤重回巔...styletc ・ 19 小時前
一夜跌剩11.6度！這天雨炸半台灣「一片藍」 天氣轉晴倒數
中央氣象署觀測資料顯示，今（26）日清晨最低溫出現在位於苗栗縣公館鄉，僅11.6度。官方粉專「報天氣 - 中央氣象署」指出，今日白天天氣穩定，清晨有涼意、日夜溫差大；今晚至明日水氣稍增！雲量增多、局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
早餐店「１類食材」易致癌！被世衛列一級致癌物等同菸草，卻有一堆人愛吃
加工肉品對健康的影響近年來備受關注，世界衛生組織早已將其列為一級致癌物，危險程度與菸草相當，像民眾在超商或早餐店購買的培根、火腿、香腸等常見食品，實際上都含有可能致癌的添加物。根據專家研究指出，長期攝食尚玩家 ・ 23 小時前