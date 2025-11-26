無人機爆大單／股市先暴動 軍工鏈成台灣無人機下一站世界盃

中光電和雷虎都表示，有能力生產國防部指定的五款類型無人機。圖／陳宏銘攝

台灣正站在亞太地緣政治的風暴中心，與中國大陸關係緊繃。總統賴清德宣示，強化國防戰力，全方位打造國防關聯產業，來維護國家。在這樣的氛圍下，國防部軍備局今（27）日舉行規模高達500億元、近5萬架無人機的徵商規格說明會，可說是「國安高層會議後，台灣軍防升級射出的第一箭」。

總統府透露，賴總統推動的「台灣之盾」並不是單純的軍購案，而是要把整個台灣產業鏈一起拉上戰備，橫跨七大目標領域，預估將帶來4,000億元的經濟產值、創造9萬個工作機會。其中「無人載具（無人機、無人艇）及反制系統」也是關鍵亮點。尤其在2026年至2033年的國防需求帶動下，台灣非常有機會打造自己的「軍工科技新鏈」與「無人機供應鏈」，取代長期依賴的紅色供應鏈。

廣告 廣告

國防部此次公布的48,750架無人機採購需求，可說是史上最大一筆。從沉浸式、投彈式、中程自殺式、小型自殺式，到濱海監偵型機種通通包含。如此大規模的需求，已超越單純購買成品，而是直接把市場端在台廠面前，要打造自己的軍工科技升級。光是無人機，就能帶動控制晶片、光電鏡頭、AI影像辨識、複材結構、電池能源、衛星定位等整串產業升級。

從股市反應也能看出端倪。昨（26）日台股36檔漲停中，與軍工、無人機相關的就有漢翔（2634）、雷虎（8033）、中光電（5371）、邑錡（7402）、亞航（2630）、事新科（4916）、晟田（4541）、世紀（5314）、銘旺科（2429）、寶一（8222）、為升（2231）、台船（2208）、龍德造船（6753）、和成（1810）、攸泰科技（6928），安集（6477）高達16檔漲停板，顯軍工與無人機類股，將成為中長線看好的產業。

除了無人機徵商規格說明會外，10月初，憲兵指揮部也曾公開徵詢一類、二類、沉浸式無人機與無人機導控站，提出的規格是機體必須40%以上能用3D列印製造。原因很簡單，這部隊的戰鬥屬性是要能「自己修、自己印、自己補」。缺零件第一現場就直接做，行動不能因為無人機暫停。不過，需求量能上，絕對遠不及國防部軍備局的數量。

從台灣的角度來看，這也代表一個新的產業機會：非紅供應鏈啟動。台灣不只能自製無人機、以及相關零組件，之後還能對外輸出。

安集具備金屬3D列印技術，切入無人機產業後，成功打入美國軍規無人機供應鏈。圖／安集



回到原文

更多鏡報報導

無人機爆大單／國防部徵商日 將開啟台灣史上最大無人機採購

無人機爆大單／反制攔截有AI有雷射 布局台版星鏈攻防更有力

把五星級飯店當後宮！60歲資深機師起色心 強拖年輕空服員進房性侵