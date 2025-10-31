無人機現蹤 柏林布蘭登堡機場暫停航班起降

（中央社柏林31日綜合外電報導）德國柏林布蘭登堡機場發言人告訴法新社，由於發現不明無人機，柏林布蘭登堡機場今天暫停航班起降近兩個小時，這是近期歐洲多起類似驚擾事件中的最新一起。

柏林布蘭登堡機場（Berlin Brandenburg Airport）發言人說，晚間8時08分到9時58分，所有起降作業暫停，還有「一系列航班」在機場關閉期間轉降到德國其他城市。

發言人又說，為了減少對航班營運的衝擊，柏林對夜間航班的禁飛規定也放寬。

他說：「我們認為目前危險已暫時解除。」

今年以來，德國多座機場與敏感軍事設施多次發生無人機目擊事件，德國領導人對此發出警告，稱無人機威脅日益嚴重。

丹麥、挪威與波蘭的機場最近也因出現不明無人機而暫停航班，羅馬尼亞與愛沙尼亞則將責任歸咎於俄羅斯，但莫斯科當局否認相關指控。

作為北大西洋公約組織（NATO）中支持烏克蘭對抗俄羅斯的重要成員國，德國同樣把矛頭指向莫斯科。

近幾個月來，德國多處軍事基地、工業設施與其他關鍵基礎設施上空都曾出現目擊無人機事件。

10月初，南部城市慕尼黑機場兩度因目擊無人機而關閉，航班紛紛取消或改道，數以千計的乘客滯留。

內政部長多布林特（Alexander Dobrindt）呼籲德國「找到因應這類混合威脅的新對策」，包括提高偵測、評估與可能擊落無人機的能力。（編譯：張曉雯）1141101