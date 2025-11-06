無人機現蹤 瑞典哥特堡、比利時布魯塞爾機場一度停擺

（中央社哥特堡/布魯塞爾6日綜合外電報導）瑞典第2大機場哥特堡－蘭德維特機場今天因為發現無人機而一度停擺，現已準備恢復航班起降。同日比利時布魯塞爾機場的空中交通也因無人機現蹤受阻。

路透社報導，近幾個月來，無人機在歐洲各地造成嚴重干擾，迫使多國暫時關閉機場。部分官員將此歸咎於俄羅斯實施混合戰，俄國則否認與這些事件有關。

瑞典當局今天稍早表示，格林威治標準時間16時41分左右，位於瑞典西岸的哥登堡－蘭德維特機場（Gothenburg-Landvetter Airport）發現一架以上的無人機，迫使十多個航班改道或取消。

根據航班追蹤網站Flightradar24，今天深夜飛往比利時布魯塞爾機場（Brussels Airport）的航班出現延後或轉降情形。一名航管發言人告訴法新社，由於附近出現無人機，今晚空中交通一度受阻。

本月4日，比利時數座機場及一處軍事空軍基地也曾因為發現無人機而關閉，比利時防長形容這是一起同步攻擊。（編譯：楊昭彥）1141107