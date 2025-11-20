無人機產業讓民雄成國防科技引擎 陳冠廷：嘉義將帶動雲嘉南大躍升 3

民進黨立委陳冠廷今（20）日出席中科院舉辦「民雄航太暨無人機產業園區」開發說明會，他表示，隨著台積電進駐嘉義、無人機聚落成形，嘉義正從傳統農業大縣，邁向以航太與無人機為核心的科技大縣，民雄航太園區則是這個轉型關鍵的生產重鎮。

本次說明會吸引數十家國內外無人機及航太產業代表到場，共同關注園區的開發藍圖與進駐機會。陳冠廷指出，民雄航太園區的定位，是同時兼具「研發、生產、服務」等多重功能的戰略基地，將成為國內航太及無人機產業鏈的重要樞紐。

陳冠廷說明，最近與美方無人機大廠交流過程中，曾談及不只是在地共同生產，更重要的是「維修與後勤服務」能力的建立，「未來不只是一起做，更要一起修」。他強調，把維修、保養、系統升級等能量放在民雄，能在區域安全情勢下，提供更快、更可靠的後勤支援，也有助於帶動在地高技術人才培育與就業機會。

此外，陳冠廷也指出，他在與歐洲駐台單位的會談中，時常提及嘉義的優勢，並倡議歡迎歐洲國防新創進駐嘉義。為此，他主動要求中科院邀請波蘭駐台代表出席此次說明會，盼透過波蘭的經驗帶動更多歐洲新創企業投資，讓民雄成為真正的國際航太合作基地。

針對無人機的應用發展面向，陳冠廷強調，無人機不僅是國防領域情監偵，包含情報、監視、偵察等的重要戰力，在民生應用，例如：精準農業、消防救災，都可以在民雄航太暨無人機產業園區找到對接與示範場域。

陳冠廷最後表示，透過民雄航太園區的完整規劃與國發基金的挹注支持，嘉義會從農業大縣轉型為科技大縣，更將在國防產業、科技研發與民生應用上，成為帶動整個雲嘉南地區發展的火車頭，「讓青年願意回來、產業願意進駐、世界願意來合作」，是民雄航太暨無人機產業園區最重要的目標與使命。

