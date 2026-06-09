無人機發展「重南輕中」 江啟臣抨擊賴清德：別只講講話
台灣卓越無人機海外商機聯盟大會師9日在台中漢翔登場，賴清德總統出席談及無人機及國防產業發展。對此，國民黨台中市長參選人、立法院副院長江啟臣表示，政府近年推動無人機國家隊及智慧機器人產業政策「重南輕中」，台中擁有最強製造能量卻被定位為配角，是國家資源配置上的錯置，更可能錯失提升台灣整體國際競爭力的重要契機，呼籲賴總統到台中別只講講話，應該拿出具體行為。
江啟臣指出，台中擁有全台最完整的精密機械、光學及智慧製造產業聚落，更有漢翔作為國內無可取代的航太產業龍頭，是發展無人機、航太及機器人產業最具優勢的城市。
江啟臣認為，但中央在相關政策規畫卻是「重南輕中」，台中擁有最強製造能量的確被定位為配角，不僅是國家資源配置上的錯置，也不利於台中無人機及智慧機器人產業的長遠發展，更可能錯失提升台灣整體國際競爭力的重要契機。
針對民進黨市長提參選人、立委何欣純呼籲台中藍白立委應以國家利益、產業發展與台中未來為優先，盡速讓相關預算與政策通過，不要耽誤國防自主與產業轉骨升級。江啟臣表示，立法院監督與審查預算是憲法賦予的職責，無人機相關預算規模龐大，國會有責任檢視其流向與政策規畫是否均衡，避免出現資源過度集中、結構失衡的問題。
江啟臣說，無人機及智慧機器人產業攸關國家未來發展，預算規模龐大，更需要審慎檢視產業布局是否符合整體利益。與其將責任推給在野黨，不如說明為何擁有完整精密機械、光學及航太產業鏈的台中，至今仍未獲得相應的國家級資源與政策支持。
江啟臣強調，期待賴總統此行不只是到台中講講話而已，更應拿出具體作為，將實質研發資源、國家級產業園區及重大政策支持真正落腳台中，讓台中從製造基地升級為研發與創新核心，擔任帶動台灣軍工、無人機及智慧機器人產業發展的火車頭，進一步走向國際市場。
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