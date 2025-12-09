無人機管理座談 中央攜手地方三箭齊發聚焦物流新趨勢、違規裁處及採購規範

交通部民用航空局九日召開「一一四年度第二次縣市政府無人機管理業務座談會議」，聚焦無人機物流新趨勢、違規裁處實務以及採購規範三大主題，除協助地方掌握最新應用趨勢，也透過案例分享與專題課程，提升地方政府在第一線執法與管理。（見圖：民航局提供）

民航局表示，無人機管理是中央與地方共同承擔的公共治理責任。目前國內無人機註冊量已突破三·九萬架，具備法人資格者超過八一○家，全國無人機術科考場累計五座，數據反映國內產業的快速發展，該局同時也在著手規劃簡化無人機操作證級別。

民航局長何淑萍指出，該局將持續精進遙控無人機管理資訊系統，並透過多面向的有效整合，全面提升管理效能，同時歡迎地方政府能積極針對系統實務操作與優化需求提出寶貴建議，中央地方共同完善系統功能及管理機制。

會中首先就物流進行說明，協助地方掌握未來在偏鄉或緊急救援場景中導入操作型態；同時透過近期侵擾及違規案例的剖析，強化各縣市在受理、查證、裁處上的一致性與應變流程。另為呼應地方機關愈趨頻繁的無人機採購需求，特別邀請政院公共工程委員會進行「投標須知」專題講授，協助地方政府正確運用採購規範，確保無人機採購更透明、更專業。

民航局指出，雖然空拍仍占國內無人機應用量超過七五％，但農業噴灑、巡檢監測等任務申請近年明顯成長，而無人機物流已成為下一個產業升級的重要焦點。伴隨技術快速演進，管理制度也必須同步更新，民航局未來將持續優化法人能力審查、飛航活動申請與審核機制，使管理措施與科技發展緊密接軌。