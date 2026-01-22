無人機聯盟認證輔導兩大策略 全力搶進美國市場 無GPS導航技術受矚目

無人機聯盟今年首要目標在協助業者取得美方認證，確保產品能順利出口美國。（圖片來源／漢翔）

除了軍方提出1.25兆國防特別預算要採購20萬架無人機外，「台灣卓越無人機海外商機聯盟」(TEDIBOA)也與工研院合作，要透過1月底正式引進美方Green/Blue UAS認證機制，以及輔導取代補貼等兩大策略，全力搶進美國市場。

TEDIBOA首度舉辦會員大會，說明年度成果及產業展望，由漢翔公司邀集產官研代表齊聚，展現台灣無人機產業的團結氣勢。

廣告 廣告

因應美國聯邦通訊委員會(FCC)管制新規，必須在今年度通過Green/Blue UAS認證，以免產品受到管制，聯盟今年首要目標在協助業者取得美方認證，確保產品能順利出口美國。

聯盟主席、漢翔公司董事長曹進平指出：「現在正是台灣無人機產業最好的時機。聯盟也會代表產業端，負責國際協商，致力爭取政府對政府(G2G)的國際訂單，以實質商機帶動產業成長。」

非紅供應鏈成「入場券」，聯盟彙整型錄串聯上中下游

特別是「非紅供應鏈」已成為國際市場的「入場券」，聯盟也彙整出一份「型錄」，納入完成能量盤查的廠商，涵蓋了整機製造、模組製造到零組件製造，完整串聯產業上中下游，將大幅提升臺灣對外溝通的可信度與競爭力。

「台灣卓越無人機海外商機聯盟」(TEDIBOA)首度舉辦會員大會，今年首要目標在協助台灣業者取得美方認證。圖為漢翔董事長曹進平致詞。（圖片來源／漢翔提供）

曹進平強調，共同目標就是整合產業能量，將過去零散的技術，轉化為國際競爭力，讓世界看見臺灣「去紅化」供應鏈的獨特優勢。

主辦單位並安排全球趨勢講座，以及邀國際夥伴針對複材製造、3D列印、影像導航及資安等關鍵議題進行交流。

其中，剛與漢翔達成合作的Vantor公司也受邀分享相當受矚目的「無GPS導航技術」，為國內業者帶來新的技術視野。

已與7國締結盟友，今年前進星、馬、韓

在市場拓展方面，該聯盟去年積極提升台灣品牌國際能見度，建立多元國際合作管道，目前已與7個國家、11個無人機組織締結盟友，足跡遍布歐、美、亞。

今年度也將持續深耕，近期就會組隊赴新加坡、韓國及馬來西亞參與國際產業盛會，推廣台灣的產品技術。

今日大會包括協同主席神耀科技、亞洲航空、雷虎科技、中光電智能機器人、長榮航太外，以及經濟部、外交部、嘉義縣政府、國防產業發展協會、金屬中心、資策會及外貿協會等公部門代表共同與會。

(原始連結)





更多信傳媒報導

谷立言讚1.25兆花得更聰明 承諾美方「盡速」交貨 完美支撐軍事需求

卓榮泰表明跟「立法院」辯論 在野黨棄立法院而卻硬要在電視台辯論

晨僵超過1小時要小心》風、寒、濕、熱都可能致痛 中醫如何分型治療「類風濕性關節炎」？

