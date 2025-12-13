無人機襲蘇丹南部 聯合國維和部隊6人喪命

（中央社蘇丹港13日綜合外電報導）聯合國維和部隊指出，有6名孟加拉維和人員今天在蘇丹南柯多方省因遭無人機襲擊而身亡，聯合國秘書長古特瑞斯及孟加拉政府均提出強烈譴責。

法新社報導，聯合國駐阿貝地區臨時安全部隊（UNISFA）表示，一架無人機襲擊他們在南柯多方省（South Kordofan）首府卡杜里（Kadugli）的駐地，導致「6人死亡、6人受傷」，其中4人傷勢嚴重。

根據UNISFA，6名死者全都來自孟加拉。

古特瑞斯（Antonio Guterres）譴責這起攻擊「駭人聽聞」，並指出這「可能構成國際法定義的戰爭罪」。

孟加拉臨時政府領導人尤努斯（Muhammad Yunus）發布聲明談到，他對這起攻擊事件「深感痛心」，並稱有6人喪命、8人受傷。

蘇丹軍方將此事歸咎於準軍事組織「快速支援部隊」（Rapid Support Forces, RSF），該組織為爭奪國家控制權已與政府軍作戰逾兩年。

聯合國維和部隊部署在蘇丹與南蘇丹的領土爭議地區阿貝（Abyei），當地石油資源豐富。（編譯：洪培英）1141214