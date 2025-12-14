無人機襲蘇丹維和部隊6死 聯合國秘書長籲究責

記者潘紀加／綜合報導

聯合國證實，6名孟加拉維和人員13日在蘇丹南部遭遇無人機襲擊身亡，蘇丹軍方將此事歸咎於準軍事組織「快速支援部隊」（RSF），聯合國秘書長古特瑞斯與孟加拉政府也對此表達強烈譴責。

英國《衛報》報導，聯合國駐阿貝（Abyei）地區臨時安全部隊（UNISFA）表示，1架無人機襲擊其在南柯多方省首府卡杜里的後勤駐地，導致6名來自孟加拉的維和人員死亡、數人受傷，部分傷者傷勢嚴重。蘇丹軍方將此事歸咎於RSF，該組織為爭奪國家控制權，已與政府軍發生內戰逾2年，迄今造成超過4萬人喪生，並引發嚴重人道危機。

廣告 廣告

對此，古特瑞斯譴責這起攻擊「駭人聽聞」，直言此舉恐構成戰爭罪，矢言究責，並再次呼籲交戰雙方立即停火；孟加拉臨時政府領導人尤努斯也發表聲明，表示對這起事件「深感痛心」。

值得注意的是，此次事發地點阿貝位於蘇丹與南蘇丹的領土爭議地區，石油資源豐富，自2011年南蘇丹獨立以來，UNISFA持續部署當地至今，促進人道主義援助的運送，以及保護平民。

6名孟加拉的聯合國維和人員，13日在蘇丹阿貝駐地遇襲身亡，引發各界譴責。（取自UNISFA「X」）