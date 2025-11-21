無人機變「禁品快遞」 玩家深夜徘徊監所外

全台首起無人機空投違禁品案件引發監獄安全管理新挑戰，29歲羅姓嫌犯因朋友拜託而利用無人機將酒和檳榔空投至花蓮監獄球場，卻立即遭監所人員攔截。此案揭露了受刑人尋求違禁品的新手法，從傳統的圍牆外「丟包」到利用科技空中運送，顯示監所違禁品問題持續演變。各地監獄近年來發生多起夾帶事件，包括智慧型手機、香菸甚至體重計等物品，促使監所加強防範措施，包括配備自家無人機進行追蹤和反制。

羅姓嫌犯在被逮後供稱，他與陳姓受刑人原本就是朋友關係，因對方請託幫忙帶東西進監獄，加上自己平常就喜愛玩無人機，便想到利用晚上時段，以無人機將酒和檳榔空投到監獄球場，讓受刑人隔天能夠取得。然而，羅嫌的行動早在犯案前就已引起監所人員注意，當時他開車停在花蓮監獄圍牆外，行跡可疑地突然停下、往後退再開走，整個過程被監視器清楚記錄。

全台各監獄過去都曾出現夾帶違禁品的問題。2023年台北監獄有受刑人夾帶智慧型手機入監，2021年新竹監獄則發生管理員收賄後協助帶香菸進入的案件，2022年彰化監獄甚至有受刑人夾帶體重計和乳清蛋白粉等物品。一名前受刑人透露，早期違禁品多採用「丟包」方式，利用監獄圍牆外的位置，在特定時間丟放物品，再由內部受刑人假藉收曬衣服等理由前往撿拾。

針對日益複雜的違禁品入監手法，監所也採取相應的防範措施。以台北看守所為例，他們也配備了自己的空拍機，一旦在周遭發現不明空拍機，除了立即派人查看，還會派出空拍機追蹤並迅速反制。此外，受刑人的行動路線都受到嚴格控管和監視，任何異常狀況都會立即被發現。監所內外的監視器系統全面覆蓋，使得受刑人想要耍小聰明「坐爽牢」的行為，最終只會導致刑期延長。

