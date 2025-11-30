無人機販售前須先登錄 違者可罰150萬元

（中央社記者余曉涵台北30日電）遙控無人機新制12 月上路，交通部民用航空局今天表示，販售無人機業者從明天起必須先完成登錄，並清楚標示必要資訊，否則可處新台幣1萬至150萬元罰鍰。

民航局發布新聞稿表示，「遙控無人機管理規則」去年11月修正發布，其中第17條規定，未來無人機銷售前必須先完成登錄，並清楚標示必要資訊，並有1年輔導期，由於輔導期已屆滿，新機制將於12月1日正式施行。

民航局表示，12月1日起，新機型公開販售前，無人機業者應及早因應辦理型式檢驗，並依新制辦理登錄與標示義務，如違反遙控無人機相關規定者，將處1萬至150萬元罰鍰。

民航局表示，無人機製造廠商辦理登錄作業時，須在民航局無人機管理資訊系統登錄廠牌型號、製造者資料、最大起飛重量、資安檢測合格報告、國家通訊傳播委員會（NCC）射頻審驗證明，及商品檢驗或型式檢驗證明文件等資訊，並將資訊標示於產品及包裝。

民航局指出，無人機進口商或國外廠牌代理商也應依經濟部國際貿易署公告，自今年12月1日起，進口增列遙控無人機輸入規定代號617，納入海關查核輸入貨品範圍，依相關規定，最大起飛重量達2公斤以上者，進口時須檢具民航局核發同意文件；未達2公斤者，則須經經濟部標準檢驗局審查同意後始得辦理進口。

民航局提醒，遙控無人機屬應經核准電信管制射頻器材，相關產品除須符合民航法及管理規則規定外，也須取得NCC核發的進口核准證，才可合法輸入。

另外，民航局提醒，經銷商透過電商平台販售時，也須加註中文資訊，包含製造商名稱、250公克以上無人機須註冊、活動須遵守操作規定及相關資訊查詢方式等，代理商或經銷商販售也須遵守。

自製無人機者雖然無須申請型式檢驗，民航局表示，但也須登錄自行製造並使用的無人機，以落實追蹤管理。（編輯：管中維）1141130