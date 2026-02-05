無人機足球崛起FIDA賽制引領全球創新運動

無人機足球（Drone Soccer）作為近年快速崛起的科技運動項目，自2016年問世以來，逐步在國際間建立結合競技、教育與制度化培育的發展路線。該項運動最早由南韓全州市政府攜手CAMTIC技術研究院（CAMTIC Institute of Technology）共同研發，嘗試將足球的攻防概念、團隊戰略與無人機操控技術結合，為青少年打造兼具學習性與觀賞性的創新運動。

為加速臺灣與國際無人機足球教育接軌，今年2月8日至11日，臺灣將首度舉辦跨國際無人機足球培訓人才課程，邀請韓籍教練與選手來臺授課。課程內容涵蓋飛手操作、團隊戰術、賽制理解、教練培訓與裁判實務，透過第一線競賽與教學經驗分享，協助臺灣教育現場有效移植國際成熟模式。

本次培訓不僅針對選手，也同步培育本土教練與儲備裁判，完成課程與分級考驗後，將依FIDA（國際無人機足球總會）制度授予正式認證，為臺灣建立長期、可延續的人才培育基礎。

配合課程推動，臺灣亦同步正式啟用首座國際級40公分球機組賽事場地。該場地完全依照FIDA國際賽事規格建置，象徵臺灣無人機足球從教學、訓練到競技正式進入制度化階段。

未來，該場地將作為選手培訓、教練研習、裁判實務演練與國際交流的重要基地，透過定期集訓與比賽，培育具備國際競爭力的臺灣無人機足球好手。

臺灣於2025年正式加入國際FIDA組織，象徵無人機足球教育與競技全面接軌國際體系。在首屆FIDA無人機足球世界盃中，臺灣選手表現亮眼，不僅在障礙穿越賽Cracing取得世界冠軍，也於Class20國家隊取得第四名佳績，更在不同級別賽制中獲得肯定，展現臺灣學生在科技運動領域的潛力與實力。

台灣無人機足球運動發起人蘇恆誠老師暨中華無人機競技運動協會副理事長指出：臺灣能在短時間內於國際賽事嶄露頭角，關鍵在於教育導向與制度化並行的發展策略。