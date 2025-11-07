無人機進口新規調整 12月開始須民航局同意

即時中心／林韋慈報導



經濟部國際貿易署6日晚間公告，自12月1日起，包含「其他無人機，僅供遙控飛行，最大起飛重量不超過250公克」在內的14項無人機產品，將須輸入規定代號「617」，並納入「海關協助查核輸入貨品表」，未來進口無人機須先取得交通部民用航空局或國防部的同意文件。

據公告，民航局於今年5月增列輸入規定，要求進口民用遙控無人機者，應事先取得該局核發的同意文件；若為軍用遙控無人機，則須取得國防部核發的進口許可文件。



貿易署說明，據公告附件的「貨品輸入規定變更明細表」顯示，凡屬民用遙控無人機進口者，必須向民航局申請核可；若產品尚未取得型式檢驗或認可，可於首次放行後12個月內，依最大起飛重量限額進口少量樣機（例如2公斤以上未達15公斤者可進口5架），免附核准文件，但需於報單中填列專用代碼。



此外，若進口之遙控無人機未裝設導航設備或重量未達2公斤，同樣可免附文件放行。至於軍用遙控無人機，則一律需持國防部核發之同意文件辦理。此次修正係依《貨品輸入管理辦法》第8條及民航局相關公文辦理，自114年12月1日正式生效。



屆時，海關將依輸入代號「617」進行協助查核，未依規定檢附相關核准或同意文件者，將不得通關。對於實際執行細節與影響範圍，新聞聯絡人鄭卉珍表示，副署長目前不在國內，稍後將再對外說明。

經濟部國貿屬公告





