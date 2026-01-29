無人機違規暴增 桃園去年開罰12件創新高

桃園市交通局統計，去年無人機違規開罰件數達12件，創歷年新高。交通局提醒，民眾操作無人機前須完成註冊並確認合法飛行空域，以避免誤闖禁航區影響飛安與公共安全。（姜霏攝）

近年無人機活動日益普及，但飛行區域與高度皆受《民用航空法》規範，違規情況亦隨之增加。桃園市交通局統計，112年取締開罰2件、113年3件，114年截至目前已達12件，違規件數呈現明顯上升趨勢。交通局提醒，民眾若未事先查詢合法空域、完成註冊及申報程序即操作無人機，恐誤闖禁限航區而觸法，甚至影響飛安與公共安全。

交通局表示，無人機考照及註冊作業由交通部民用航空局核定辦理，縣市政府則負責公告之禁止或限制區域內，遙控無人機飛航活動的申請受理與違規裁罰。桃園市裁罰件數由112年2件、113年3件，至114年大幅增加至12件，顯示違規風險逐年升高。

交通局說明，違規原因主要是無人機未註冊、未將註冊號碼標明於遙控無人機顯著處而從事飛航活動之規定、及違反民用航空法第99條之13第2項有關遙控無人機所有人或操作人未依直轄市、縣（市）政府公告之活動區域、時間及其他管理事項，從事遙控無人機飛航活動等均可依法開罰。

交通局指出，桃園情況較其他縣市更為特殊，因轄內設有桃園國際機場，凡涉及禁航區、限航區，以及航空站或飛行場周邊一定距離範圍內之飛行活動，皆由民航局主責管理。民眾可透過民航局「遙控無人機管理資訊系統」查詢空域範圍，其中圖資標示為綠色區域即為合法飛行區， 無人機綠區（合法飛行區）是指民航局圖資標示為綠色的區域，自然人操作25公斤以下無人機，無需申請即可飛行，但高度不得超過120公尺，並遵守目視飛行、遠離障礙物等安全規定。

交通局呼籲，操作無人機前務必完成註冊、確認飛行空域是否合法，並隨時留意相關法規與空域限制資訊，切勿心存僥倖。無人機雖為休閒與應用工具，但一旦誤入管制空域，不僅可能面臨高額罰鍰，更可能干擾航空器起降、危及公共安全。請民眾共同守法飛行，維護飛航秩序與城市安全環境。

