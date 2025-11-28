無人機違規遭罰30萬不繳！父母代繳救「台積」股票

社會中心／李筱舲報導



一名設籍桃園市桃園區的江姓女子，因在臺北市信義區的飛航禁區操作無人機，且違反飛行高度規範，遭交通部民用航空局裁罰新臺幣30萬元，並限期於今年9月19日前繳納。但江女逾期未繳，案件於 10 月移送至法務部行政執行署桃園分署執行。分署強力扣押其名下股票後，江女才主動到案，最後由父母代為繳清全額罰鍰。





女攝影師無人機闖禁區遭罰30萬不管！父母代繳…神救援遭扣「台積股票」

女攝影師去年10月在信義區松仁路附近的飛航禁區操作無人機，且違反法定飛行高度，遭罰30萬卻逾期未繳，案件於10月移送桃園分署執行。（圖／翻攝法務部行政執行署桃園分署官網）

據執行署桃園分署說明，江女為一名攝影師，於去年10月在信義區松仁路附近的飛航禁區操作無人機，且無人機當時飛行的高度約與臺北101建物 (508 公尺，約為1667呎)相當，遠超過法定400呎限制。經航空警察局臺北分局偵查隊協助調查後，民航局依《民用航空法》裁罰新台幣30萬元，但江女未於今年9 月19日前繳納，案件則在10月移送桃園分署執行。

女攝影師無人機闖禁區遭罰30萬不管！父母代繳…神救援遭扣「台積股票」

經桃園分署受理後，查出江女名下持有上市公司股票，價值足以清償罰鍰，桃園分署於11月12日扣押其名下股票。（示意圖，與本新聞無關／翻攝自Pexels）

桃園分署受理後，查出江女名下持有上市公司股票，價值以清償罰鍰，據TVBS報導指出，其中也包含了台積電股票。桃園分署於11月12日扣押其名下股票，江女得知後立即聯繫分署了解原因，後由父母於11 月19日代為匯款繳清30萬元，此案才結束。桃園分署呼籲，操作無人機務必遵守民用航空局公告之飛航區域及高度限制，以維護飛航安全。分署也提醒，民眾若接獲罰鍰通知應於期限內繳納，勿存僥倖心態，否則遭移送行政執行後，不僅名下財產可能遭查扣，後續造成的損失恐更為嚴重。

