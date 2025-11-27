無人機遞婚戒！93對陸軍新人攜手步紅毯

▲陸軍司令部舉辦114年集團聯合婚禮。（圖／陸軍司令部提供）

[NOWnews今日新聞] 陸軍司令部今（27）日舉辦114年「情定大漢，幸福永傳」聯合婚禮，由陸軍司令呂坤修上將擔任證婚人，由無人機精準遞送定情戒指，與大家一起見證來自國防部、陸軍、憲兵、後備、軍醫及軍備局等93對佳偶情定終生，邁向嶄新幸福人生的重要時刻。

陸軍司令部指出，本次聯合婚禮活動，特別安排新人搭上白馬馬車，真實呈現如童話般浪漫場景，以及飛操手精準操作無人機遞送定情婚戒等精彩橋段，為新人們營造難忘且幸福洋溢的婚禮紀錄。新人隊伍遊行時，由6輛憲指部快反連印地安「挑戰者」重型機車，搭配陸軍樂隊吹奏磅礡樂曲進場，最吸睛的是，遊行過程特別安排新人乘坐白馬馬車，宛如童話故事般的夢幻場景，在現實生活中呈現，讓參與的官兵和親友們直呼「太浪漫了!」

廣告 廣告

搭乘馬車的裝甲584旅蔡宗鵬少校伉儷表示，原本以為在婚禮上乘坐馬車，只會存在電影畫面裡，沒想到能夠在陸軍聯合婚禮中實現，絕對是最獨一無二的幸福回憶。

本次聯合婚禮，除了延續過去安排官兵現場演場的傳統，更首次由新人伉儷擔任婚禮歌手。潘育賢中士與妻子吳家羽獻唱原創歌曲《我答應你》等活潑輕快的歌曲，帶領現場新人們和與會嘉賓一同隨著音樂起舞，讓典禮會場增添熱鬧氛圍，為婚禮活動揭開幸褔洋溢的序幕。

陸軍表示，秉持革新作戰思維，將無人機訓練視為訓練要務之一，本次聯合婚禮即展現訓練成果，更是活動的亮點之一。在新人交換信物儀式中，無人機訓練中心飛操手展現純熟技巧，精準地操控無人機懸掛囍字提袋，為新人代表584旅蔡宗鵬少校伉儷遞送定情戒指，無人機緩緩升空瞬間，象徵愛情承載祝福，飛向幸福未來，為現場嘉賓帶來滿滿的驚喜與感動。

呂坤修致詞時表示，選擇與軍人伴侶攜手一生，是值得驕傲與珍惜的決定。身為軍職的另一半，不是因為「不知道辛苦」才選擇這條路，而是明知辛苦，卻仍願意繼續相伴，這樣的精神，比任何勳章都耀眼；並特別傳授「不帶負面情緒回家」、「用寬容呵護幸福」與「對另一半的付出保持感恩」等三項經營家庭的相處之道，勉勵同仁除了忠於陸軍、忠於國軍、忠於國家，更要忠於家庭、忠於伴侶，成為彼此最溫暖的避風港，共同締造溫馨、和樂的婚姻生活。

▲陸軍司令部舉辦114年集團聯合婚禮。（圖／陸軍司令部提供）

▲陸軍司令部舉辦114年集團聯合婚禮。（圖／陸軍司令部提供）

更多 NOWnews 今日新聞 報導

林佳龍稱「台日理念相近」！國台辦轟背叛民族 外交部回應了

香港大火44人亡、200多人失蹤 民眾黨哀悼：天佑香港

11月交艦恐跳票！國造潛艦「海鯤號」未停工 傳今日第4次海試