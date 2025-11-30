無人機銷售新規12/1上路 未登錄者最高罰150萬

根據交通部民用航空局的公告，從12月1日起，無人機的銷售必須完成登錄，並清楚標示必要資訊。這項規定是基於去年修正的「遙控無人機管理規則」，該規則明定未來無人機在銷售前必須先完成登錄，並標示相關資訊。民航局強調，經過一年的輔導期後，新規將正式生效，違反者可面臨1萬元至150萬元的罰款。

「遙控無人機管理規則」規定，無人機銷售前必須先完成登錄，並清楚標示必要資訊 。（示意圖／pexels）

無人機製造商在登錄時，需提供廠牌型號、製造者資料、最大起飛重量等資訊，並確保這些資訊在產品及包裝上清楚標示。此外，進口商也必須遵循相關規定，確保無人機在進口時具備民航局的同意文件，特別是對於最大起飛重量達2公斤以上的無人機。

民航局提醒消費者，在購買無人機時，應確認產品是否具備資安檢測、NCC射頻標示及型式檢驗標識，以避免購買未合法登錄的產品。所有操作者亦須遵守飛航安全與禁限航區的規定，以確保安全操作。

