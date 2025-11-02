無人機闖候鳥天堂釀禍！低飛撞死大雁挨轟 殘忍畫面流出

大陸山東東營市進入候鳥棲息季，有不少民眾前往賞「鳥浪奇觀」，卻直擊有人使用無人機，害一隻大雁撞上慘死，引發社會關注。（圖／翻攝自微博／上游新聞）

大陸山東東營市近期進入候鳥棲息季，原本是民眾觀賞「鳥浪奇觀」的美好時節，卻因一起無人機撞鳥事件蒙上陰影。有多名目擊者指出，11月1日有低空飛行的無人機在拍攝過程中，誤撞一隻大雁並導致其當場喪命。影片在網上引發熱議，許多人砲轟無人機干擾候鳥行為，當局指出，有規定禁止使用相關儀器，目前已加派人手24小時巡查。

根據《上游新聞》報導，山東東營市是候鳥棲息地之一，近日更進入候鳥棲息季，吸引許多民眾去觀鳥。一名目擊者指出，當時正在東營濱海大道附近觀鳥，天空中至少有4架無人機低空盤旋拍攝；突然傳出「砰」的一聲，一架無人機與一隻大雁同時墜落，大雁摔落在堤壩下，頭部重創、當場斃命。

目擊者表示，現場眾人皆目睹事發經過，但操控無人機的肇事者未現身，傻眼的是，機體隨後被人悄悄拾走，引發群眾憤怒，紛紛痛批這些人「拿生命換畫面太殘忍」。而大雁墜落慘死的畫面也在網上瘋傳，肇事者的行為也遭撻伐。

此事件在網上發酵後，當地多個部門緊急介入。山東黃河三角洲國家級自然保護區大汶流管理站證實，確實有一隻大雁被撞死，事發後立即派員前往現場處理；該單位強調，目前已與多部門聯合實施24小時巡查，並在「鳥浪」觀賞區架設喇叭不斷廣播禁飛訊息，以防止類似事件重演。

而警方透露，事發地雖有設立勸導點，防止有心人違規飛行，但常出現「警察一走就有人偷飛」的情況，顯示管制執行難度高。東營市文化和旅遊局則表示，後續將在主要觀鳥區增設警示標誌、加強巡邏與宣導，並與生態專家共同評估無人機活動對候鳥的影響。

不過，文旅部門也坦言，劃設「禁飛區」需經民航局批准，目前正積極協調，期盼能以更科學方式制定限飛或禁飛規範，兼顧觀光拍攝與生態保育。此次事件也再度引發外界反思，科技便利不應凌駕於生命與自然之上。

