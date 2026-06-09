無人機闖北約領空！拉脫維亞發布警報 北約戰機直接擊落

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拉脫維亞軍方表示，北約戰機昨（8）日擊落一架從俄羅斯方向闖入拉脫維亞領空的無人機。拉脫維亞東部地區一度發布威脅警報，要求民眾待在室內；無人機被擊落後，警報解除。



這起事件之所以敏感，在於拉脫維亞是北約成員國，也是波羅的海東翼前線。近幾個月已有多架軍用無人機誤闖芬蘭、拉脫維亞、立陶宛與愛沙尼亞領空，外界擔心烏克蘭戰爭正在以低成本、難歸責的無人機形式，持續外溢到北約邊境。



無人機已成為歐洲東翼最敏感的戰爭灰區。它可以偵察、干擾、測試防空反應，也可能被宣稱為偏航或誤闖，讓受威脅國家必須在升高衝突與維護主權之間快速判斷。北約戰機直接擊落，代表這類闖入已不只是邊境小事，而是軍事警戒事件。

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台灣可以從這起事件看到自己的處境。台海、金門、東沙、澎湖、蘭嶼外海，都可能面對無人機、海警、科研船與民用外衣包裝的灰色地帶壓力。如何辨識、警告、干擾、擊落，並在法律與軍事上建立清楚規則，將是未來防衛重點。



後續要看北約是否提高波羅的海空中警戒層級，俄羅斯是否否認或反咬，也要看類似無人機闖入是否成為常態。無人機時代的邊境，不再只是一條線，而是一整套反應能力。

（圖片來源：AI生成）

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