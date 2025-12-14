無人機闖美國監獄空投違禁品！ 囚犯走私手機行騙

美國監獄頻繁出現無人機空投違禁品給囚犯的事件。走私的物品包括手機、毒品，甚至還有高檔食材。當局調查發現，這些無人機空投行動，不僅涉及違禁品走私，還被囚犯用來進行電話詐騙，規模遍及全美。而光是「喬治亞州」的監獄，上個月就發生71起無人機空投違禁品事件，創下新高，專家警告，這類犯罪手法已成為全國性安全威脅。

美國監獄頻繁出現無人機空投違禁品給囚犯的事件。（示意圖，與本文無關／shutterstock達志影像）

無人機已成為美國監獄走私違禁品的新工具，犯罪集團透過這種方式在喬治亞州和南卡羅來納州的監獄上空投送危險物品。監視器畫面記錄了無人機掛著黑色塑膠袋，飛至圍牆後空投物資的過程。更嚴重的是，囚犯利用空投進的手機進行詐騙活動，冒充執法人員詐騙外界民眾。這種空投事件頻率激增，喬治亞州上月就發生71次，創下歷史新高，而南卡羅來納州甚至出現了空投帝王蟹、牛排和大麻的情況。

監獄安全漏洞已引發全國關注。一段監視錄像清楚記錄了無人機如何掛著黑色塑膠袋飛越圍牆，抵達指定位置後直接向下空投物品。這些精心策劃的行動不僅僅是為了走私奢侈品，更成為囚犯從獄中實施詐騙的工具。有囚犯利用空投進監獄的手機，冒充愛荷華州當地警長辦公室的警官，向外界民眾發送詐騙語音留言，聲稱有法律文件需要立即處理，要求民眾盡快回電聯繫。

康瑟爾布拉夫斯市警局偵探Joseph Vogel表示，這是一起精心策劃的騙局，犯罪者事先調查了目標人群的資訊，了解哪些人有錢，從而確定詐騙對象。這種情況已經不是個案，喬治亞州上個月就發生了71次無人機空投違禁品事件，創下歷史新高。

南卡羅來納州的情況更為誇張，無人機不僅空投通訊設備，還向囚犯提供帝王蟹、大麻等奢侈品。就在本週，南卡羅來納州監獄官員攔截了一批準備空投的牛排、螃蟹大餐，以及香菸和大麻。當局已經查扣了這些物資和涉案無人機。

專家警告，這類空投走私手法日益嚴重，已經演變成為一個全國性威脅。為了應對這一挑戰，當局要求監獄警察加強巡邏，以防止更多違禁品被送入監獄。這一系列事件暴露了美國監獄管理存在的重大疏失，需要更有效的措施來遏止這種新型犯罪手法。

