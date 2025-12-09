無人機闖美監獄「空投違禁品」 獄警查獲驚見牛排、蟹腳與大麻

美國南卡羅萊納州比夏普維爾（Bishopville）的一座州立監獄的獄警，近日在巡邏時查獲離奇走私案件。在聖誕節到來的前3週，一架無人機將裝有牛排、蟹腳、大麻及香菸的包裹空投至監獄內。

南卡羅來納州懲教署公布無人機空投的違禁品照片。（圖／美聯社）

根據《美聯社》，南卡羅萊納州懲教部門在社群平台X上公布此事，這份非法「大餐」是由無人機投放到李懲教所（Lee Correctional Institution）的監獄院子裡的，並標註「ContrabandChristmas」（違禁品聖誕節）標籤。

監獄發言人謝恩（Chrysti Shain）表示，「我猜等著收包裹的受刑人現在應該很不爽」。官方公布的照片可見，包裹內有一塊仍裝在超市包裝內的生鮮牛排、蟹腳、Old Bay調味罐，以及裝有大麻的塑膠袋和幾條香菸。

投遞物品的無人機已在7日上午被查獲。監獄官員指出，目前案件仍在調查中，尚未有人遭到逮捕。

阻止違禁品進入州立監獄一直是懲教單位面臨的持續挑戰。過去曾有人試圖將手機、毒品或其他違禁品拋擲或使用彈射器送過圍欄，直到官方加高圍欄並在頂端增設防護網後，走私者便轉而使用無人機進行空投。這迫使懲教人員必須不斷在監獄內外巡邏，以攔截試圖投放包裹的小型飛行器。

根據該州法律規定，僅是在監獄附近飛行無人機就構成輕罪，可處最高30天的監禁。若將違禁品空投進監獄內，則屬重罪，最重可判處10年有期徒刑。

