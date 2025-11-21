無人機闖花蓮監獄 空投違禁品

花蓮監獄發生全台首起用無人機「空投」違禁品案件！羅姓男子涉嫌操作無人機將檳榔跟酒送進監獄內，監所人員報警偵辦，循線逮羅嫌到案，查扣無人機、遙控器等證物，羅嫌除了依侵入住居罪嫌函送法辦，因監所周邊屬於禁航區，全案依違反民航法規，移請民航局跟縣府裁罰30萬以上150萬元以下罰鍰。

監所調查，9月14日晚間10時許，花蓮監獄發現1輛轎車停在監所球場旁圍牆外，行跡可疑，沒多久監所內籃球場疑有1架無人機飛進來2次，並丟擲2顆排球。派員查看排球有縫合、黏貼痕跡，打開一看竟暗藏塑膠瓶裝威士忌4瓶及檳榔6包。

據悉，因15日是受刑人到球場運動的日子，研判嫌犯刻意提前將違禁品扔進球場讓受刑人暗藏取用，查到陳姓受刑人涉案。

警察局長陳百祿表示，警察局刑警大隊偵三隊獲報後，會同吉安分局組成專案小組，透過科技偵查手段與情資交叉比對，迅速鎖定涉案對象，由檢方指揮偵辦，警方循線逮到羅姓男子到案，並查扣無人機、遙控器等證物。

羅嫌到案後坦承受陳姓受刑人所託，加上自己平常有玩無人機的嗜好，才決定用無人機空投方式，協助偷渡違禁品進入監獄。

副典獄長楊垂雄表示，花蓮監獄為民航局公告禁航區域，任何人若擅自操作無人機進入，不僅違反法令，更可能危及矯正機關駐地安全。依《民用航空法》規定，若於禁航或限航區飛行無人機，處30萬元以上、150萬元以下罰鍰，也將設法防堵類似不法行為發生。（禁止酒駕。酒後不開車，安全有保障。）