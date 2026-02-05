無人機非紅產值今年拚200億 龔明鑫：非常有信心

經濟部長龔明鑫。(記者廖家寧攝)

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部今(5)日舉辦年末記者會，經濟部長龔明鑫表示，要打造台灣成為無人機民主供應鏈的亞太中心，今年目標要推動台灣無人機產值達200億元、2030年突破400億元，「非常有信心」。

龔明鑫指出，回顧2025年成果，無人機產值129億元，較上一年成長2.5倍，與此同時，整機外銷額29.5億元，較上一年成長21倍，並成功切入美國第1大無人機公司Skydio、全球第2大無人機公司法國Parrot之非紅供應鏈。

展望2026目標，龔明鑫表示，今年1月28日工研院已在華府簽署Green UAS授權評鑑及服務協議契約，成爲美國以外唯一認證據點，今年目標要推動台灣無人機產值達200億元、2030年突破400億元。

具體措施上，經濟部將透過研發補助計畫，補齊關鍵模組，強化自主研發，同時規劃組團以台灣館參展，與美、歐、 日深化合作，爭取整機與關鍵零組件訂單，並同步提升量產與系統整合能量，支應軍用及公務應用需求，以及補助工研院在六甲建置國際規格測試場域，強化無人機產業的基礎設施。

