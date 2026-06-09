無人機預算卡關 賴清德急喊：我不會放棄

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▲賴清德今天出席「台灣卓越無人機海外商機聯盟大會師」，參觀無人機發展成果。（圖／立委蔡其昌提供，2026.06.09）

[NOWNEWS今日新聞] 總統賴清德今天出席無人機業界活動時，罕見多次脫稿發言，直指無人機相關預算與中央政府總預算在立法院卡關，大喊非常可惜，並透露「總預算如果如期通過，經濟還會更好」。他強調政黨競爭不能犧牲國家利益，甚至連「不看僧面看佛面」都脫口而出，最後更連說3次「我不會放棄」！喊話朝野一起支持產業發展。

賴清德今（9）日上午前往台中，出席「台灣卓越無人機海外商機聯盟大會師」，並參觀無人機發展成果。聯盟主席、漢翔航空董事長曹進平簡報指出，國內無人機產值2024年約50億元，2025年成長至129億元，外銷金額更從1.4億元暴增20幾倍至29億元，預估2030年整體產值將上看400億元。

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曹進平表示，國防部原規劃投入500億元採購逾4萬架無人機，各部會也陸續提出採購需求，聯盟廠商為配合國家安全與強化防衛韌性，早已投入大量資源整備，盼政府協助加速推動各項採購案，帶動國內供應鏈與產業發展。

預算卡關成焦點 賴清德：非常可惜

賴清德致詞時談到無人機產業未來發展，突然脫稿表示，他完全信任台灣產業界的能力，政府也有絕對決心推動無人機產業發展，相關經費不僅編列於國防特別預算條例，中央政府總預算中也有，但目前最大的困難，就是無法獲得立法院支持。

賴清德說，他過去在立法院待了12年，當年民進黨執政時同樣面臨朝小野大，也未見過如今的情況，不僅今年度總預算遲未通過，連無人機相關預算也遭全數刪除，「實在令人非常意外」。

他接著表示，台灣近年經濟表現亮眼，「我跟各位講，總預算如果如期通過，經濟還會更好」。他連說「非常可惜」、「很可惜」，感嘆產業界有心做事，希望兼顧守護國家與帶動經濟，立法院卻遲遲未審總預算。

連喊3次「我不放棄」 批在野黨一拖再拖

賴清德進一步指出，民主國家難免有政黨競爭，但不能無限制、無止境地抗爭，甚至犧牲國家利益。他更脫口表示，「有道是不看僧面看佛面，要跟民進黨競爭，不能夠影響普羅大眾、影響產業發展、影響國家安全啊！」並語氣堅定地表示，自己從政30年始終劍及履及、積極行事，能做到的事一定做到，碰到困難也會坦白讓大家知道。如果社會各界對現在的亂象都不表示意見，國防特別預算中的無人機經費恐怕無法通過，中央政府總預算也可能持續延宕。

賴清德提高分貝，批評在野黨一拖再拖，「難道2026年的預算跟2027年的預算要一起審嗎？真的要創下中華民國憲政施行以來最荒謬的情況嗎？」他強調，國家一年預算超過3兆元，若兩個年度同時審查，將對國家造成重大影響，因此今天才語重心長向大家說明現況，「我不會放棄，我不會放棄，因為這對國家來講太重要了，我不會放棄，希望大家跟我一起繼續努力，讓預算能夠盡速通過，讓我們的產業能夠盡速蓬勃發展，共築全球無人機產業的版圖」。

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